ONPE ratifica legalidad en el repliegue de actas electorales desde el extranjero

17/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Mediante una entrevista con Exitosa, la vocera de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aclaró las dudas sobre el traslado de las actas de votación provenientes del extranjero. Ante diversos cuestionamientos ciudadanos, la representante indicó que no existió modificación alguna en el marco legal que regula los comicios.

Procedimientos bajo el estricto marco legal

Según la vocera, el artículo 244 de la Ley Orgánica de Elecciones permanece intacto. Este dispositivo detalla cómo debe ser el trabajo conjunto entre la Cancillería y la ONPE para garantizar el repliegue seguro de todas las actas electorales.

"No ha habido ningún cambio normativo respecto del artículo 244, que es el marco legal que establece cómo es el trabajo entre Cancillería y la ONPE para el repliegue de las actas electorales", afirmó.

Asimismo, la funcionaria explicó que, en la primera vuelta, se empleó una herramienta tecnológica de apoyo para digitalizar las actas en los consulados. Sin embargo, también aclaró que dicho software nunca reemplazó la obligación de enviar las actas físicas de vuelta al país.

Tras una evaluación técnica realizada entre la primera y segunda vuelta, ambas instituciones determinaron retornar al método tradicional. Esta decisión busca asegurar un proceso de centralización uniforme, donde los documentos son procesados, verificados y contabilizados directamente en las oficinas descentralizadas de la ONPE.

Transparencia en el conteo de votos

El mecanismo de trabajo adoptado para esta segunda vuelta sigue los lineamientos técnicos establecidos para cada elección presidencial. Según la vocera, el procedimiento análogo garantiza que los documentos no sean manipulados antes de su llegada a las oficinas correspondientes del territorio nacional.

"Esa herramienta de apoyo permitía digitalizar las actas desde el exterior, pero no dejaba o no excluía el envío posterior de los ejemplares de las originales con la misma mecánica que siempre se ha dado para todas las elecciones presidenciales", detalló la representante.

Una vez que las actas arriban al país, el personal especializado procede con su digitalización y procesamiento inmediato. Los resultados son integrados al cómputo oficial, siempre que los documentos presentados no contengan errores materiales que impidan su lectura o validación durante la revisión.

El pasado 7 de junio miles de peruanos en el extranjero votaron.

La vocera resaltó que los lineamientos son un conjunto de pautas que dictan cómo verificar locales y capacitar funcionarios. Estas medidas, ejecutadas en coordinación con la Cancillería, permiten que la jornada electoral se desarrolle con normalidad, protegiendo el derecho de todos los peruanos.

El protocolo actual asegura que la cadena de custodia no se vea comprometida en ningún momento. La digitalización centralizada permite que los votos de los peruanos en el exterior sean incorporados al conteo final con la misma transparencia aplicada a las mesas dentro del Perú.