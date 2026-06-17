Panamá cae 1-0 ante Ghana y prolonga su racha sin victorias en Copas del Mundo

17/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El debut de Panamá en el Mundial 2026 volvió a dejar un sabor amargo. En el estadio BMO Field de Toronto, los dirigidos por Thomas Christiansen mostraron orden y valentía, controlando el balón y generando ocasiones, pero terminaron castigados en el tiempo añadido.

Ghana, bajo la conducción de Carlos Queiroz, resistió con disciplina y encontró el gol de la victoria en el último suspiro, confirmando que la experiencia y la paciencia pueden ser decisivas en un torneo de esta magnitud.

Esfuerzos por anotar

El partido se desarrolló con un claro dominio panameño en la posesión, alcanzando un 63% frente a un rival que apostó por esperar y salir rápido en transiciones.

Cecilio Waterman y Édgar Bárcenas tuvieron oportunidades claras, pero se toparon con el arquero ghanés Lawrence Ati Zigi, figura en la primera mitad. La falta de eficacia volvió a ser la gran deuda de los "Canaleros", que pese a su esfuerzo no lograron reflejarlo en el marcador.

Gol agónico a último minuto

Cuando todo parecía encaminado a un empate sin goles, Brandon Thomas-Asante desbordó por la izquierda y asistió a Caleb Yirenkyi, quien definió con precisión en el minuto 95. El tanto desató la euforia de las "Estrellas Negras" y dejó a Panamá con las manos vacías, repitiendo una historia que ya vivió en su primera participación mundialista.

¡¡¡TRIUNFO AGÓNICO DE GHANA!!! Semenyo arrancó en velocidad y asistió a Caleb Yirenkyi para el 1-0 vs. Panamá sobre el final.



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La derrota prolonga la racha negativa de Panamá en Copas del Mundo. En su debut en Rusia 2018, perdió sus tres partidos de fase de grupos ante Bélgica, Inglaterra y Túnez. Ahora, en su segunda presencia mundialista, arranca con otra caída, acumulando cuatro derrotas en cuatro partidos sin victorias ni empates.

El equipo muestra competitividad y momentos de buen fútbol, pero la falta de gol sigue siendo un obstáculo que condiciona sus aspiraciones.

Para Ghana, el triunfo es vital. Con tres puntos, se coloca segundo en el Grupo L, igualando a Inglaterra, que venció 4-2 a Croacia en su debut. Queiroz logra una victoria que refuerza la confianza de su plantel y confirma que su apuesta por la disciplina defensiva y la paciencia ofensiva puede dar frutos.

Panamá suma otra derrota a su historial mundialista desde el 2018.

El futuro inmediato de ambos equipos ya está definido. Panamá enfrentará a Croacia en la segunda jornada, obligado a sumar para mantener opciones de clasificación. Ghana, por su parte, se medirá con Inglaterra, en un duelo que puede definir el liderazgo del grupo y marcar el rumbo de la clasificación.

Hoy, la historia se repite para Panamá y la deuda de victorias en Copas del Mundo se prolonga. Ghana, en cambio, celebra un triunfo que lo impulsa en la tabla y confirma que su disciplina y paciencia pueden ser armas letales. La expectativa ahora se centra en la segunda jornada, donde los 'Canaleros' buscarán romper su maleficio.