Ciudadanía podría sacar al próximo presidente si hay choque con el Congreso, según politólogo

17/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

La posibilidad de que el próximo mandatario complete los cinco años de gestión sigue siendo una incógnita pese a los recientes cambios en las reglas políticas. Así lo consideró el abogado y politólogo Juan de la Puente, quien advirtió que la permanencia de un presidente en el cargo no depende únicamente de las normas constitucionales, sino también de la reacción de la ciudadanía frente a las decisiones del poder.

En entrevista con Exitosa, el especialista explicó que actualmente existen mayores dificultades para impulsar una vacancia presidencial. Sin embargo, precisó que ello no significa que un jefe de Estado esté completamente blindado frente a una eventual crisis política o social.

"Bueno, eso es bastante incierto porque si bien es cierto también, reitero que es más difícil sacar al presidente de la República, la fuerza de la sociedad también es incontrastable si es que esta fuerza acciona sobre el Congreso", manifestó.

El precedente de Manuel Merino

Para sustentar su posición, De la Puente recordó los acontecimientos ocurridos en noviembre de 2020, cuando Manuel Merino asumió la Presidencia tras la vacancia de Martín Vizcarra. Aunque el proceso se realizó dentro del marco constitucional, las protestas ciudadanas terminaron precipitando su salida del poder.

"Habría que recordar lo sucedido con el caso del presidente Merino, que había realizado una sucesión constitucional con la salida del señor Vizcarra, pero que no pudo quedarse en el poder por la presión de la opinión pública", señaló.

Asimismo, destacó que la movilización social terminó influyendo en las decisiones del Congreso, permitiendo la elección de Francisco Sagasti como presidente del Parlamento y, posteriormente, como jefe de Estado.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En entrevista para Exitosa, el abogado y politólogo Juan de la Puente, consideró que a pesar de que ahora será más difícil vacar a un presidente, la ciudadanía podría forzar una salida, como ocurrió cuando Manuel Merino asumió el poder. Por tal... pic.twitter.com/0iA5h4MXrj — Exitosa Noticias (@exitosape) June 18, 2026

Un partido que también se jugará en las calles

Según el analista, el escenario político que se abrirá desde el próximo 28 de julio no se limitará a los espacios institucionales. Por el contrario, consideró que la ciudadanía tendrá un papel determinante en la estabilidad del futuro Gobierno.

"Este partido que se iniciará el 28 de julio se va a jugar en el escenario institucional, pero también en la calle", afirmó.

De la Puente indicó que la relación entre el Ejecutivo, el Congreso y la ciudadanía será clave para garantizar la gobernabilidad durante los próximos años, especialmente en un contexto marcado por la desconfianza hacia las instituciones.

Para Juan de la Puente, las reformas políticas pueden reducir las posibilidades de una vacancia presidencial, pero no eliminan la capacidad de la sociedad para influir en el rumbo del país.

La experiencia reciente demuestra que la legitimidad de un gobierno no solo se sostiene en las normas, sino también en el respaldo ciudadano, un factor que podría ser decisivo en el nuevo ciclo político que comenzará el 28 de julio.