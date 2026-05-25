Pedro Pablo Kuczynski: PJ rechaza archivar caso por presunto lavado de activos en 2016

25/05/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El órgano judicial decidió mantener firma la investigación contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, desestimando la apelación de su defensa, que buscaba cerrar el el proceso judicial por lavado de activos, esto tras las sospechas sobre el financiamiento electoral en las elecciones del 2016.

El fallo judicial sobre los aportes

La jueza Margarita Salcedo, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, declaró infundada la solicitud presentada por la defensa técnica del exmandatario. El objetivo era archivar el caso al alegar que las conductas investigadas no encajaban en los delitos imputados en aquel periodo electoral.

Exmandatario no logró archivar la investigación.

El Poder Judicial estimó que el argumento de los abogados de PPK no fueron suficientes para detener el juicio. La jueza enfatizó que la normativa actual permite seguir con las investigaciones, pues los elementos presentados por la Fiscalía posee suficiente sustento para continuar a futuras etapas.

"Los hechos imputados por el Ministerio Público se encuadran dentro del Decreto Legislativo 1106 bajo las figuras de conversión y ocultamiento", indicó la letrada.

El origen de las investigaciones fiscales

Todo este escenario legal se remonta a finales de 2018, cuando cinco ciudadanos que aparecían en los registros de la ONPE negaron rotundamente haber entregado dinero a su partido Peruanos por el Kambio. Según la Fiscalía, esto demostraría una red de activos ilícitos mediante aportes falsos.

Esta maniobra, conocida popularmente como pitufeo, es el núcleo de la acusación. Las autoridades sostienen que se buscaba ingresar fondos de origen desconocido simulando donaciones legítimas, lo cual activó las alarmas de los investigadores hace años y mantiene al expresidente bajo la lupa de ley.

El exmandatario dejó la presidencia en 2018.

La investigación también analiza si hubo una organización estructurada para captar capitales de dudosa procedencia. Los fiscales señalan que cada uno de los movimientos financieros bajo sospecha será escrutado detalladamente durante las audiencias que se realicen, buscando esclarecer la verdadera ruta del dinero recibido.

La Fiscalía busca determinar el nivel de responsabilidad directa del exmandatario en estas operaciones cuestionadas. Se evalúa si el dinero ingresado realmente provenía de donantes reales o si fue una estrategia diseñada para ocultar el origen ilícito del efectivo durante la campaña.

Además de este cargo, el exmandatario enfrenta una investigación por asociación ilícita para delinquir. Este fallo ratifica que el Poder Judicial rechaza archivar caso de PPK por lavado de activos, obligándolo a seguir respondiendo ante las autoridades por el financiamiento de su campaña electoral del 2016.