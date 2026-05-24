Pedro Francke asegura que Roberto Sánchez no busca estatizar y respetará los contratos

24/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

En el marco del intenso debate técnico electoral, el exministro de economía Pedro Francke expuso finalmente la hoja de ruta clara para la gestión financiera nacional. Su participación se centró principalmente en despejar las dudas de todos los agentes económicos sobre posibles cambios radicales, apostando firmemente por la continuidad.

Esta presentación buscó consolidar un mensaje de total tranquilidad hacia los mercados internacionales y gremios empresariales. La propuesta central contempla fortalecer la inversión mediante la transparencia institucional, eliminando barreras administrativas complejas que limitan actualmente el crecimiento de los emprendimientos locales.

Compromiso institucional con la inversión privada

El equipo técnico de Juntos por el Perú enfatizó que la soberanía nacional no implica bajo ningún concepto la vulneración de los acuerdos legales preexistentes. Esta postura pretende atraer capitales mediante la estabilidad jurídica, fundamental para reactivar proyectos paralizados que generan empleo formal.

"No habrán estatizaciones, como nos quieren mentir acá", declaró el exministro.

La estrategia diseñada para combatir la recesión actual incluye simplificar toda la normativa vigente que afecta gravemente a los pequeños comerciantes. Francke sostuvo que la persecución burocrática es un obstáculo para el desarrollo productivo, proponiendo reformas que incentiven la formalización voluntaria mediante beneficios tributarios específicos.

El enfoque técnico también resaltó la necesidad de modernizar el aparato estatal para que los servicios públicos sean más eficientes. Esta transformación administrativa no solo busca mejorar la atención al ciudadano, sino también reducir espacios para la corrupción que tradicionalmente han frenado el dinamismo económico regional.

🔴🔵 #EligeBien ✅🇵🇪 | Pedro Francke, representante de Juntos por el Perú, aseguró que un eventual gobierno de Roberto Sánchez no realizará estatizaciones y calificó como falsas las afirmaciones difundidas por Fuerza Popular sobre ese tema.



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Financiamiento masivo y solvencia fiscal nacional

El plan económico integral contempla la creación de un fondo de crédito masivo para las Mypes, buscando mitigar los efectos negativos de la crisis sanitaria.

Esta inyección de capital buscaría reactivar el consumo doméstico, donde se respeten de manera estricta los parámetros necesarios de la estabilidad macroeconómica.

"Respetaremos los contratos y tendremos una política macroeconómica de estabilidad", afirmó el representante del equipo técnico.

Los especialistas aseguraron que el desorden fiscal observado fue impulsado por iniciativas legislativas populistas, las cuales vulneraron drásticamente las metas de crecimiento económico nacional establecido previamente.

Para lograr este objetivo de sostenibilidad, los voceros técnicos enfatizaron la importancia de mantener la independencia de las autoridades monetarias. Al fomentar la inversión responsable y apoyar a los emprendedores, el proyecto busca consolidar una estabilidad macroeconómica duradera, logrando que el mercado nacional avance siempre con respeto a contratos privados.