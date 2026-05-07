Poder Judicial ratifica su negativa a detener preliminarmente a Piero Corvetto y desestima apelación de la Fiscalía

07/05/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El proceso contra el exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, dio un nuevo giro tras la decisión de la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró infundado el recurso de apelación presentado por el Ministerio Público.

Con ello, se confirmó la primera resolución que había rechazado el pedido de detención preliminar y el levantamiento del secreto de las comunicaciones en la modalidad de geolocalización.

La decisión judicial

El Estudio Arbizu & Gamarra, encargado de la defensa, difundió la resolución del tribunal, el cual ratificó la postura del juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria especializado en delitos de corrupción de funcionarios, dada el 23 de abril, que consideraba la no existencia de elementos suficientes para ordenar la detención preliminar de Corvetto y otros investigados.

La Sala concluyó que la Fiscalía no logró acreditar el riesgo procesal necesario para justificar una medida tan restrictiva, manteniendo así la libertad del exfuncionario mientras continúan las diligencias.

Los cargos en investigación

Corvetto enfrenta una investigación por presunta colusión agravada, omisión de actos funcionales y falsa declaración en procedimiento administrativo, en agravio del Estado.

La Fiscalía había solicitado medidas cautelares más severas, argumentando la gravedad de las fallas logísticas en las elecciones del 12 de abril y la existencia de indicios de irregularidades. Sin embargo, tanto el juez de primera instancia como la Sala de Apelaciones coincidieron en que no se configuraban los supuestos de fuga u obstaculización.

Defendemos causas justas. La justicia ratifica el rechazo del requerimiento fiscal de detención preliminar de Piero Corvetto. pic.twitter.com/8vdAkjpBaZ — Ronald Gamarra (@ronaldgamarra) May 7, 2026

La defensa de Corvetto ha destacado la decisión como un respaldo a su estrategia legal, subrayando que la decisión confirma la necesidad de que la investigación se conduzca sin convertir las diligencias en una condena anticipada.

La apelación desestimada se suma a un escenario de alta tensión institucional. Corvetto ya enfrenta un impedimento de salida del país y allanamientos en su vivienda, mientras la Fiscalía continúa con la recopilación de pruebas.

La confirmación de la negativa a la detención preliminar marca un precedente en la investigación, pues limita el alcance de las medidas cautelares y obliga al Ministerio Público a sostener su caso con evidencias sólidas en el proceso principal.

La ratificación del PJ representa un revés para la Fiscalía y un alivio para Corvetto al reafirmar su posttura de aplicar medidas proporcionales y ajustadas a derecho. El caso, sin embargo, sigue abierto y será determinante para evaluar la responsabilidad del exjefe de la ONPE en las presuntas irregularidades electorales.