ONPE no usará herramienta STAE en segunda vuelta: "Tuvo problemas desde su implementación", según experto

27/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

En diálogo con Exitosa, Erick Iriarte, abogado especialista en derecho digital, señaló que la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE), herramienta digital utilizada en las elecciones generales, presentó dificultades en su implementación operativa, motivo por el cual no se empleará más en la segunda vuelta.

Los problemas de la herramienta STAE

Como se recuerda, las diversas fallas en la herramienta STAE fueron, junto a la demora en la distribución del material electoral, uno de los principales inconvenientes durante las elecciones 2026.

El sistema —compuesto por una laptop, una impresora y un USB— iba a permitir un llenado más rápido de las actas de escrutinio para facilitar su contabilización. Sin embargo, en la hora decisiva, se reportaron diversos problemas con el ingreso al sistema, con la conexión de internet o incluso en el uso de los equipos.

Ante esta situación, la ONPE ha determinado que en la segunda vuelta se dejará de usar la herramienta STAE y que el llenado de actas se volverá a realizar de manera manual. Según indicó Erick Iriarte, estos problemas se presentaron desde su implementación y se debieron haber previsto mediante auditorías técnicas.

"El problema fue que el STAE tuvo problemas desde su implementación operativa, esto es problemas de energía, con los equipos, con la impresora y por otro lado problemas al llenado en la forma cómo estuvo diseñado el instrumento, posiblemente porque han tenido poco tiempo en realizar la prueba", dijo.

Fallas de STAE debieron ser detectadas en auditorías

Según indica Iriarte, todo software antes de ser de acceso público debe ser aprobado en distintas etapas.

Hay una fase de diseño, otra de programación, otra de evaluación, una marcha blanca con usuarios reales y, finalmente, una etapa final de producción. Un error en cualquier etapa podría dar con errores en su funcionamiento, señala el experto.

"Si en alguna de las fases no se hacen los controles adecuados, uno no tiene la posibilidad de que el software funcione correctamente y tienen tres posibilidades de falla. Uno es que se haya programado mal. Segundo que se haya programado, pero funcione para cien usuarios, pero no para mil. O tercero que se haya diseñado ya no con un error, sino con una intencionalidad para que haga algo", sostuvo.

En ese sentido, el abogado Erick Iriarte advierte que estas fallas debieron identificarse mediante auditorías técnicas a este software de acceso público, motivo por el cual ese debe ser "el tema de discusión de fondo".

En conclusión, se advierte que la herramienta STAE presentó problemas técnicos desde antes de su implementación, pero no se advirtió de aquellas fallas hasta antes de las elecciones.