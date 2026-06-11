Luis 'Cuto' Guadalupe revela profundo dolor familiar: "Le pediría perdón de rodillas"

11/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El controvertido 'Cuto' Guadalupe, contó mediante el programa "Esta Noche" sentirse afectado tras el distanciamiento con Elías, su hijo mayor. Esa separación de 19 años representó para él un dolor intenso y que mantiene firme su decisión de buscarlo a Bélgica y pedirle perdón de rodillas.

La confesión de un padre arrepentido

El exfutbolista explicó que la separación comenzó cuando el joven tenía apenas tres años de edad. Según relató Guadalupe, este periodo de casi dos décadas alejado de su hijo se convirtió en una herida abierta, motivada por sus propias decisiones y promesas incumplidas durante su juventud.

"Le diría que me perdone porque yo en ese momento no me imaginé la magnitud de lo que ha sentido él cuando yo le prometí muchas veces que iba a verlo y nunca viajé", declaró.

Esta declaración subraya el profundo remordimiento que siente el deportista al analizar el impacto de sus actos pasados. Guadalupe admitió honestamente que no fue consciente del daño causado por sus ausencias constantes, asumiendo su responsabilidad en el deterioro de este vínculo familiar tan importante y fundamental para su vida.

Al ser consultado sobre qué haría si tuviera a su hijo frente a frente, el exdeportista fue tajante. Guadalupe manifestó su deseo de sanar las heridas mediante la disculpa más sincera posible. La intención de buscar el perdón de manera humilde es su mayor motivación actual para intentar recuperar el tiempo perdido.

"Yo sueño con él, su mamá que se portó de maravilla conmigo, yo no me porté a la altura... lo que le diría a mi hijo... le pediría perdón de rodillas", indicó.

La esperanza de una reconciliación familiar

Pese al sufrimiento provocado por tantos años de lejanía, una luz de esperanza apareció recientemente en la vida de la familia. Guadalupe compartió que sus otros hijos lograron establecer una comunicación fluida con su hermano a través de plataformas digitales, iniciando así un proceso de acercamiento necesario.

El exfutbolista destacó la importancia de este nuevo canal de diálogo. Según Guadalupe, la conexión mediada por sus hijos menores permitió romper el hielo después de mucho tiempo. Esta apertura familiar representa un primer paso fundamental hacia una posible reconstrucción de la relación afectiva entre padre e hijo.

Este viaje simboliza la determinación del exfutbolista por cerrar un capítulo doloroso y buscar el perdón de su hijo mayor tras diecinueve años. Guadalupe espera que la presencia de sus hermanos facilite este acercamiento, confiando en que el amor familiar permitirá finalmente sanar las heridas del pasado.