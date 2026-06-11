Segunda vuelta: Fuerza Popular y Juntos por el Perú presentan nulidades en mesas de sufragio de Lima, Puno y EE. UU.

11/06/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En medio del conteo de votos de la segunda vuelta presidencial, los partidos políticos Fuerza Popular y Juntos por el Perú han presentado en las últimas horas una serie pedidos de nulidad contra mesas de sufragio de Lima, Puno y Estados Unidos.

Ambas organizaciones políticas formularon sus requerimientos el miércoles 10 de junio, último día para hacer efectivo sus petitorios, según la causal b) del artículo 363 de la Ley Orgánica de Elecciones. Dichas solicitudes serán analizadas por los Jurados Electorales Especiales (JEE).

Más de 2 000 mesas de sufragio pasarían al archivo

Desde el partido político que preside Keiko Fujimori han presentado siete recursos de nulidad, de los cuales cinco de ellos van contra cinco mesas de sufragio ubicadas en Tirapata (Azángaro), Macusani (Carabaya), Juliaca (San Román) y Macari (Melgar). En tanto, los dos restantes fueron presentados hacia dos locales de votación ubicados en los distritos de San Miguel y Asillo.

Desde Fuerza Popular argumentan que sus personeros fueron impedidos de ingresar al momento de la instalación de las mesas durante la jornada electoral del pasado domingo 7 de junio. De proceder el recurso de la organización política, aproximadamente 7 014 votos serían anulados.

Por parte de Juntos por el Perú, formularon el pedido de nulidad sobre 1 751 mesas de sufragio, con la finalidad de anular el escrutinio en mesas correspondientes a 225 locales de votación de 36 distritos de Lima Metropolitana.

Asimismo, la organización que encabeza Roberto Sánchez tramitó también un petitorio para declarar la nulidad de un total de 647 mesas de sufragio de Estados Unidos. Entre sus fundamentos, Juntos por el Perú acusa presuntas irregularidades en el acto electoral.

"La existencia de indicios graves, concordantes y sistemáticos de fraude electoral, consistentes en la idéntica e inverosímil repetición de votaciones a favor de la organización política Fuerza Popular dentro de un mismo local de votación, lo cual quiebra el principio de espontaneidad y pureza del sufragio", acusa su solicitud.

@exitosanoticias 🔴🔵Juntos por el Perú y Fuerza Popular presentaron pedidos de nulidad contra diferentes mesas en Puno, Lima y Estados Unidos, lo que se tendrá que resolver en las siguientes semanas. #Exitosanoticias #Elecciones #juntosporelperu #Fuerzapopular ♬ sonido original - Exitosa Noticias

Proclamación de resultados podría darse en un mes

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, indicó que la proclamación de resultados de la segunda vuelta presidencial podría darse en un plazo máximo de 30 días, en cumplimiento del debido proceso y el derecho de defensa.

"Comprendamos que eso se deba a que nuestro proceso jurisdiccional es muy garantista y establece una serie de etapas que deben ser cumplidas", indicó el titular del organismo electoral.

Si los ciudadanos desean saber en tiempo real cómo van los resultados de los últimos comicios, deben ingresar al portal habilitado por la ONPE, haciendo click en el siguiente enlace. Es importante mencionar que, los porcentajes irán variando conforme vayan cargándose en el sistema las actas provenientes de las diferentes mesas de sufragio.

El organismo exhortó a la ciudadanía, organizaciones políticas y actores públicos a mantener la calma y esperar con responsabilidad la culminación de las etapas previstas en el proceso electoral en curso.