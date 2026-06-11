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Proceso continúa

José Balcázar es citado a juicio oral este 16 de junio por caso de presunta apropiación ilícita cuando era decano

El Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Chiclayo programó la audiencia para las 10 de la mañana, en un proceso que investiga supuestas irregularidades financieras durante su gestión como decano del gremio entre 2019 y 2020.

Presidente es citado por caso de presunto enriquecimiento.
Presidente es citado por caso de presunto enriquecimiento. (Composición Exitosa)

11/06/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 11/06/2026

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El presidente de transición, José María Balcázar Zelada, deberá comparecer este 16 de junio ante el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Chiclayo en el marco de un juicio oral por el presunto delito de apropiación ilícita común.

La citación, que incluye la notificación a la fiscal Dora Hidalgo, marca un momento crítico en la coyuntura nacional: un jefe de Estado que enfrenta un proceso judicial mientras ejerce funciones de gobierno.

Los cargos

La investigación se centra en supuestas irregularidades cometidas durante la gestión de Balcázar como decano del Colegio de Abogados de Lambayeque entre 2019 y 2020.

Según la Segunda Fiscalía Penal de Chiclayo, los recursos financieros del gremio no fueron bancarizados correctamente y, en cambio, se habrían depositado en cuentas personales. Los peritajes contables señalan movimientos superiores a los S/ 774 mil, con retiros que no fueron rendidos ni entregados a la institución.

La acusación fiscal

La Fiscalía ha solicitado un año de pena privativa de libertad y el pago de 348 mil soles por concepto de reparación civil. El monto corresponde a los fondos que, según el Ministerio Público, fueron manejados de manera irregular durante la administración de Balcázar.

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La acusación se sustenta en informes contables y en la denuncia presentada por directivos del gremio, quienes reclamaron la devolución de los recursos sin obtener respuesta.

La diligencia está programada para las 10:00 a.m. del 16 de junio en Chiclayo. La citación establece que la presencia del presidente es obligatoria, ya sea de manera presencial o virtual, bajo apercibimiento de ser declarado reo contumaz en caso de inasistencia.

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Este detalle añade presión política y mediática, pues la ausencia del mandatario podría interpretarse como un intento de evadir la justicia.

Juicio previo a cambio de mando

El Colegio de Abogados de Lambayeque ha cuestionado públicamente la elección de Balcázar como presidente de transición, señalando que el proceso penal afecta la dignidad de la orden profesional.

El inicio del juicio ocurre en un momento de alta tensión política, con el país aún en proceso de definir la segunda vuelta electoral. Balcázar, como presidente de transición, ha buscado transmitir estabilidad institucional, pero la apertura de este proceso penal pone ahora bajo la lupa estas afirmaciones.

La Fiscalía sostiene que hubo apropiación indebida de fondos del Colegio de Abogados de Lambayeque, mientras el mandatario insiste en que su gestión fue transparente. La audiencia del 16 de junio será clave para definir si las acusaciones prosperan y si el proceso judicial impacta directamente en la gobernabilidad del país.

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