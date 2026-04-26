Elecciones 2026: Juntos por el Perú encabeza marcha en Lima "en defensa del voto ciudadano"

26/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

Tras conocerse la inviabilidad de elecciones complementarias declarada por el JNE, el partido político Juntos por el Perú se movilizó en protestas este domingo 26 de abril por las calles de Lima exigiendo "respeto al voto y a la democracia".

JP rechaza pedidos de nulidad electoral y elecciones complementarias

Así lo informó el candidato presidencial, Roberto Sánchez, quien está prácticamente confirmado para disputar la Presidencia de la República en segunda vuelta electoral contra Keiko Fujimori, quien quedó en primer puesto en los resultados de la ONPE.

Esta movilización se da luego de que Sánchez se haya pronunciado en contra del pedido de elecciones complementarias por parte de Rafael López Aliaga, amparado en las irregularidades presentadas durante la jornada electoral.

Por ello, las protestas se dan ante las reiteradas quejas y exigencias de Renovación Popular, cuyo representante, José Baella, advirtió con mostrar más pruebas.

"Por la defensa de la democracia y el sentido del voto ciudadano y popular, distintas bases de Juntos por el Perú de regiones se movilizan hoy en Lima junto a diversos colectivos ciudadanos", escribió Sánchez.

Por la defensa de la democracia y el sentido del voto ciudadano y popular, distintas bases de @JuntosPorElPe de regiones se movilizan hoy en Lima juntos a diversos colectivos ciudadanos pic.twitter.com/130vomZCrX — Roberto Sánchez Palomino (@RobertoSanchP) April 27, 2026

El también congresista, quien ya inició su campaña de cara a la segunda vuelta, había manifestado su rechazo ante la prensa el pasado 22 de abril ante informaciones no oficiales sobre que el Jurado Nacional de Elecciones podría discutir el pedido de nuevas elecciones.

"Hoy, en medio de todo ello, el JNE pretende evaluar las elecciones complementarias desconociendo el derecho del voto de las regiones. Eso no lo vamos a tolerar", había declarado.

Por ello, el candidato de Juntos por el Perú convocó ese día a sus simpatizantes a salir a las calles para defender el voto ciudadano y expresar su rechazo.

"Llamamos a las fuerzas patrióticas y democráticas, al pueblo rural, al pueblo andino, a que se movilice a defender la voluntad democrática, el voto popular y llamar a la comunidad internacional para que puedan preservar los estándares de un proceso democrático", expresaba.

JNE declara inviable elecciones complementarias

Este viernes 24 de abril, el Pleno del JNE declaró inviable la realización de elecciones complementarias solicitadas por el excandidato presidencial, Rafael López Aliaga, quien pidió convocarlas antes del 3 de mayo para electores de Lima que no pudieron votar por fallas logísticas.

La entidad resolvió, por unanimidad, rechazar esta medida, argumentando que el proceso electoral continúa con la revisión de actas observadas en los Jurados Electorales Especiales (JEE).