Presidente del JNE asegura que conoció "desde temprano" que mesas de votación no se instalaron

17/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, el presidente del JNE, Roberto Burneo, reveló que, desde tempranas horas del domingo 12 de abril, día de las Elecciones 2026, tuvo conocimiento de la falta de instalación de varias mesas de sufragio.

JNE tuvo conocimiento inmediato de falta de instalación de mesas

Este viernes 17 de abril, el titular del Jurado Nacional de Elecciones acudió al grupo de trabajo a declarar sobre las irregularidades ocurridas durante la última jornada electoral y los hechos suscitados a raíz de ello.

Entre otras declaraciones clave, como calificar de "falso" el comunicado de la ONPE que señala que hubo una cadena de custodia a cajas con cédulas abandonadas, Burneo indicó que el JNE ya tenía conocimiento de las demoras en la entrega de material electoral en algunos locales de Lima Sur.

"En horas de la mañana, a partir de las 8:30 a.m., ya teníamos una información importante de no instalación de mesas de sufragio debido a diferentes razones, como el despliegue del material, pero también que no habían asistido diferentes miembros de mesa", manifestó Burneo.

En ese sentido, Burneo dijo que, como presidente del Jurado, ya contaba con un "diagnóstico del tema", sobre el que analizaron la posibilidad de adoptar medidas excepcionales de forma inmediata, por lo que se convocó al Pleno del JNE.

Presidente del JNE, Roberto Burneo, declaró ante el Congreso este viernes 17 de abril.

Corvetto aseguró que ampliación de horario "era suficiente"

A raíz de ello es que, a las 10 de la mañana de ese domingo 12 de abril, la ONPE solicitó presentarse ante el Pleno.

"Accedimos, se presentó el jefe de la ONPE junto con todo su equipo a indicar que se amplíe el horario por una hora, de las 12 a las 13 horas, para la instalación de las mesas de sufragio, y una hora más para el sufragio mismo", detalló.

Según Burneo, el titular de la ONPE, Piero Corvetto, le indicó que esta ampliación de horario "era lo suficiente para poder terminar el despliegue total del material electoral" en Lima Metropolitana.

Luego de varias coordinaciones y consultas, los miembros del Jurado Nacional de Elecciones accedieron a otorgar "una hora más", garantizando que, hasta las 2 p.m., se despliegue todo el material.

"El JNE tomó las medidas necesarias para permitir el ejercicio del derecho al voto de todos los peruanos y peruanas. En base a las funciones constitucionales asignadas, ampliamos el horario de instalación y sufragio", agregó.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, señaló que, desde tempranas horas del día de las elecciones, tuvo conocimiento de que algunas mesas de sufragio no se habían instalado.