Película peruana llega a Netflix el próximo 12 de junio: Conoce aquí todos los detalles

11/06/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Por medio de una publicación en redes sociales, se anunció que una película peruana estrenada recientemente en febrero de este año, formará parte del catálogo de la plataforma de streaming Netflix desde este viernes 12 de junio. Un momento relevante para la inserción de producciones nacionales en un espacio que tiene alcance masivo con importante impacto en diferentes países.

Anuncio oficial en las plataformas digitales

La cinta titulada "Mi mejor enemiga" estuvo bajo la dirección de la actriz y humorista Saskia Bernaola. En ese sentido, la película tuvo la participación de diversos talentos nacionales como: Nataniel Sánchez, Mateo Garrido-Lecca, así como de Omar García, Fiorella Luna, Katia Palma, Kukuli Morante, Carlos Casella, Carla Arriola, Patricia Portocarrero y Armando Machuca.

En ese sentido, también tuvo apariciones sorpresa para la audiencia como la incorporación del icónico dúo Karina y Timoteo.

Como parte de una publicación, la actriz peruana Nataniel Sánchez se pronunció en redes sociales para anunciar la noticia de que la cinta sería incluida en la plataforma de streaming Netflix desde el viernes 12 de junio.

"¡Mi Mejor Enemiga llega a Netflix! Desde este viernes 12 de junio, ya tienen plan para este fin de semana: sofá, risas y una enemiga que van a querer demasiado", comentó la portagonista Nataniel Sánchez en redes sociales.

¿Cuál es la trama de la historia?

La historia sigue la vida cotidiana de Valeria, papel interpretado por Nataniel Sánchez, quien tiene un inesperado reencuentro con su mejor amiga luego de 25 largos años. En medio de este suceso, su rutina tiene un completo giro de dirección. Además, la visita con su íntima amiga desencadena un reencuentro de promoción de colegio que está lleno de momentos divertidos, música y recuerdos.

El éxito de la película alcanzó cifras importantes, llegando a reunir a más de 300 mil personas en distintas salas de cine a nivel nacional, lo que la llevó a posicionarse como el mejor estreno nacional en lo que va del 2026, en la temporada de verano.

Dicha cinta fue el debut de la actriz y comediante Saskia Bernaola detrás de las cámaras siendo la directora, mostrando una nueva faceta de su trayectoria laboral en medios televisivos y digitales.

Finalmente, con la presencia de esta película peruana y su llegada a Netflix desde el 12 de junio abre el camino de mayor exposición de producciones peruanas y la visibilización de talentos nacionales frente al mercado internacional que maneja la plataforma.