¿Gianluca Lapadula se acerca a Universitario?: El misterioso mensaje del delantero que emociona a hinchas

11/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Los rumores de llegadas y salidas en Universitario no tienen cuando acabar luego que el Torneo Apertura llegara a su fin. Los cremas quedaron lejos de este primer campeonato de la Liga 1 y a nivel internacional quedaron fuera de toda competencia a pesar de haber caído en un grupo al que se le calificó de accesible.

¿Gianluca Lapadula se acerca a Universitario?

En medio de este coyuntura, se especuló sobre la llegada de Gianluca Lapadula al elenco crema tras llegar a un acuerdo con la directiva. Según se conoció, el otrora delantero de la Selección Peruana recibió con buenos ojos el proyecto del elenco merengue y solo restaría su aprobación para concretar la operación.

Ahora, el propio atacante emocionó a los hinchas de Universitario con la publicación de un curioso mensaje en sus redes sociales. A través de su cuenta oficial de Instagram, el 'Bambino' compartió una palabras que podrían interpretarse como una despedida del Spezia luego de haber descendido a la tercera división del fútbol italiano.

"Esperaba que el tiempo aliviara la amargura, pero no fue así. Sé que lo di todo, luchando hasta el final porque creía en ello. Una cosa es segura: transformaré este sufrimiento en fortaleza y una oportunidad para crecer, como siempre lo he hecho a lo largo de mi vida", reveló el futbolista.

El mensaje de Lapadula que ilusiona a hinchas de la 'U'.

Sin embargo, otro grupo de aficionados señalaron que esta publicación podría tratarse de una especie de perdón a los hinchas del club con el que aún mantiene contrato hasta finales de junio. Luego de ello, Gianluca Lapadula podría concretar su incorporación a la 'U' en lo que sería su primera aventura en el fútbol peruano.

Raúl Ruidíaz no llegará a Universitario

Hablando de llegadas y salidas, se conoció que Raúl Ruidíaz no llegará al equipo merengue a pesar que las negociaciones parecían estar avanzadas. Sin embargo, en las últimas horas se conoció que Héctor Cúper le bajó el dedo al atacante nacional, según indicó el periodista Gustavo Peralta.

"La decisión pasa exclusivamente por el técnico. La semana pasada decía: es Lapadula o Ruidíaz, uno de los dos. Antes parecía que eran los dos, después en la 'U' dijeron que es uno de los dos y la decisión la va a tomar Cúper. Me parece que está tomada desde hace un par de días, porque ha hecho un análisis y cuando le dijeron Lapadula o Ruidíaz, él, por características futbolísticas, eligió a Lapadula", indicó.

En resumen, Gianluca Lapadula publico un misterioso mensaje en medio de los rumores que lo vinculan a Universitario.