Tacna conmemora histórica Batalla del Alto de la Alianza con homenaje patriótico y reflexión nacional

26/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Tacna revive el legado histórico de la Batalla del Alto de la Alianza

bajo un cielo cubierto y una intensa sensación de frío. Así, se conmemoró los 146 años de la batalla del Alto de la Alianza, uno de los episodios más importantes de la historia republicana del Perú.

Desde tempranas horas, cientos de ciudadanos acudieron al complejo monumental del Alto de la Alianza, en el cerro Intiorko, para participar en las ceremonias patrióticas y recordar a los combatientes peruanos y bolivianos que enfrentaron al ejército chileno durante la Guerra del Pacífico.

La ceremonia central reunió a autoridades, delegaciones estudiantiles e instituciones locales, que participaron en actos protocolares y homenajes en memoria de quienes defendieron el territorio nacional en 1880. El programa incluyó el tradicional discurso de orden a cargo de la Benemérita Sociedad de Artesanos de Auxilios Mutuos "El Porvenir".

Las bajas temperaturas y el ambiente nublado evocaron las difíciles condiciones que afrontaron los soldados durante el enfrentamiento. Muchos de ellos, sin formación militar, participaron en defensa de sus ideales y de la soberanía nacional.

Importancia histórica de la fecha



Kevin Zegarra, miembro de la Asociación de Estudios Históricos de Tacna, señaló que esta fecha debe entenderse no solo como el inicio del cautiverio tacneño, sino también como un símbolo de sacrificio y unidad.



"Hoy es una fecha importantísima, no solo para recordar que inicia el cautiverio de Tacna, sino porque muchos peruanos y bolivianos dieron su vida por sus ideales en el Alto de la Alianza", manifestó Zegarra.

El investigador destacó que la batalla representa una lección de unión y compromiso colectivo, especialmente para las nuevas generaciones, que muchas veces conocen la fecha únicamente de manera memorística.

"Los jóvenes deben investigar más sobre nuestra historia y comprender que debemos aprender del pasado para no repetir los mismos errores. Más allá de las diferencias, debemos entender que hoy vivimos una realidad distinta y que nuestros países vecinos también forman parte de nuestra historia", añadió Kevin Zegarra.

Ceremonia de conmemoración de la Batalla de la Alianza

Historia que aún genera debate

Durante la entrevista, Zegarra explicó que todavía existen diversos aspectos de la batalla que continúan siendo materia de investigación histórica. Entre ellos, mencionó el verdadero rol de las rabonas, la participación de los tacneños en el combate y la actuación de las tropas bolivianas durante el conflicto.

Indicó además que, con el paso de los años, surgieron diversas versiones y mitos que muchas veces son repetidos sin una revisión histórica adecuada. Por ello, consideró fundamental promover espacios de análisis y difusión histórica para fortalecer el conocimiento ciudadano.

Asimismo, lamentó que aún exista poca difusión sobre el significado histórico de esta fecha, pese a la importancia que representa para la identidad de Tacna y del país.

Un legado que permanece vigente

El museo y complejo monumental del Alto de la Alianza continúa siendo uno de los principales símbolos de la memoria histórica tacneña. Cada 26 de mayo, la ciudad heroica transforma el recuerdo de la batalla en un acto de reflexión y homenaje a quienes entregaron su vida en defensa de la patria.

La batalla, la alianza y la historia permanecen profundamente ligadas a la identidad de Tacna, una ciudad que mantiene vivo el legado de sus héroes y reafirma, año tras año, su compromiso con la memoria histórica nacional.

