'Tunche' Rivera enfrenta futuro incierto en Universitario y despierta interés en Alianza Lima

26/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La situación de José Rivera en Universitario de Deportes se ha vuelto crítica tras su reciente sanción interna. El delantero no ha vuelto a ser considerado en los planes del comando técnico, lo cual ha despertado rumores sobre su continuidad de cara al próximo Torneo Clausura.

El proceso disciplinario en el club merengue

El futbolista quedó fuera de las listas oficiales tras la difusión de un video donde se le observaba pateando la camiseta institucional. Este acto de frustración provocó una rápida respuesta por parte de la administración del club, la cual inició de inmediato una investigación formal.

"La decisión es del comando técnico que prefiere apostar por la cohesión grupal y el rendimiento mostrado por otros futbolistas en los entrenamientos realizados durante esta semana", indicó en el podcast.

¿VOLVERÁ EL 'TUNCHE' RIVERA? 🤔 @Gustavo_p4 contó detalles sobre el atacante de Universitario y su relación con la administración crema y el comando técnico dirigido por Héctor Cúper.



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Esta medida disciplinaria se ha mantenido vigente, afectando su continuidad en el equipo durante los últimos encuentros clave de la temporada. El jugador, quien antes era una pieza fundamental como revulsivo desde el banco de suplentes, hoy atraviesa un periodo de aislamiento deportivo total.

Además, el comando técnico liderado por Héctor Cúper ha señalado internamente que el futbolista debe demostrar un compromiso renovado. La falta de minutos preocupa a su entorno, pues el atacante necesita continuidad para mantener el nivel competitivo que mostró en los meses anteriores.

Especulaciones sobre el mercado de fichajes

El complejo escenario disciplinario, sumado a la falta de minutos, ha disparado las especulaciones sobre una posible salida del atacante hacia otros equipos de la Liga 1. El entorno del futbolista evalúa alternativas ante la incertidumbre sobre su rol en el equipo titular.

Aunque se ha mencionado un supuesto interés de otros clubes importantes por contar con sus servicios para la segunda mitad del año, no existen ofrecimientos formales. La directiva de Ate mantiene una postura hermética sobre cualquier posible traspaso de sus jugadores hacia rivales.

"Tunche" y "Universitario"



Porque José Rivera desató la furia crema tras ser captado tirando y pateando la camiseta de la 'U' en medio de la frustración, según videos viralizados en redes.



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El contrato del 'Tunche' con Universitario sigue vigente hasta el final del año, lo que complica cualquier salida inmediata. Por ahora, el deportista debe enfocarse exclusivamente en cumplir con los procedimientos internos del club si busca recuperar su espacio en el once principal.

La gestión deportiva deberá determinar si el atacante entra en sus planes futuros. Mientras tanto, el entorno del jugador busca claridad sobre su situación contractual, considerando que cualquier movimiento dependerá exclusivamente de la voluntad de la administración frente al competitivo Torneo Clausura.

El futuro del jugador sigue siendo una incógnita en medio de la crisis deportiva que atraviesa el equipo. La directiva deberá decidir si mantiene al delantero o si opta por una salida negociada, siempre protegiendo los intereses del club en el Torneo Clausura.