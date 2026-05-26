Mark Vito rompe su silencio tras 'Caso Cócteles': "La verdad sale a la luz"

26/05/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Mark Vito Villanella sorprendió al revelar información crucial sobre su situación en el caso Cócteles. A solo 48 horas de una audiencia clave en la Sala de Apelaciones, el empresario busca aclarar su postura legal y desvincularse de los cargos de lavado.

La estrategia legal de cara al juicio

El empresario enfrenta un momento decisivo mientras la justicia determina su futuro procesal. Su objetivo fue demostrar la legalidad de sus operaciones económicas personales, distanciándose de la estructura de Fuerza Popular, cuyos principales líderes ya obtuvieron el archivo definitivo de la investigación.

El exesposo de Keiko Fujimori ha utilizado sus redes sociales para gestionar las expectativas públicas, enfatizando que sus acciones responden a una estrategia de defensa individual para proteger su situación jurídica frente a las acusaciones de la fiscalía.

"La verdad sale a la luz; haré todo lo posible para salvar mi pellejo", declaró.

El anuncio ha generado gran expectativa en el ámbito político y mediático, debido a la cercanía con la sesión judicial. Vito ha insistido en que su empresa, MVV Bienes Raíces, operó con independencia, tratando de evitar que su caso se siga vinculando con el partido.

Resulta fundamental entender que los magistrados evaluarán si existen elementos suficientes para mantener el proceso abierto. La defensa técnica sostiene que no hay pruebas de actos ilícitos en los negocios inmobiliarios realizados, planteando que cualquier irregularidad administrativa es ajena a un delito penal.

Expectativas y realidad de las revelaciones

A medida que se acerca la fecha del tribunal, la incertidumbre aumenta entre los observadores. Muchos esperaban que las revelaciones de Vito fueran ataques directos contra su exesposa, pero la realidad ha mostrado una línea de defensa más enfocada en su propia situación personal.

Los analistas observan que, aunque se generó gran revuelo inicial, el contenido compartido terminó por moderar las expectativas de conflicto político. La prioridad absoluta del empresario sigue siendo evitar el inicio de un juicio oral mediante los recursos presentados ante la sala superior.

Esta audiencia no solo examina documentos financieros complejos, sino que también pone a prueba el peso de los argumentos de la fiscalía. El Ministerio Público mantiene su tesis sobre aportes no declarados, mientras que la defensa alega una persecución innecesaria en esta etapa procesal.

El desenlace de este proceso legal marcará un precedente importante para los involucrados. La resolución de la audiencia determinará si Mark Vito continúa procesado por lavado de activos o si sigue los pasos de otros exinvestigados, cerrando así un capítulo judicial de años.