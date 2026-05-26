EsSalud recibió más de 8 millones de consultas en los primeros meses de año

26/05/2026 / Exitosa Noticias / Salud

En el contexto de mejorar el sistema de salud en el país, el Seguro Social de Salud (EsSalud) por medio de sus canales oficiales anunció el reporte estadístico de sus atenciones en lo que va del año. Dentro de esta data se contemplaron los meses de enero a abril del 2026 y la presentación corresponde a una muestra de su gestión en el sistema de salud.

¿Cuáles fueron los datos más relevantes del reporte publicado por EsSalud?

Como parte de esta publicación de EsSalud en redes sociales, en cuanto a las consultas, se realizaron un total de 8 millones 412 mil 497, una cifra importante que evidenciaría el manejo que estarían realizando.

De esa cifra 7 millones 844 mil 342 (93.2%) fueron de consultas externas, 379 mil 542 (4.5%) de Consultas de Atención Inmediata (CAI), 74 mil 863 (0.9%) de Medicina Complementaria, 68 mil 761 (0.8%) de Teleconsultas y 32 mil 099 (0.4%) de Consultorio Apoyo Descentralizados (itinerante).

Asimismo, se vio un incremento importante en la producción de atenciones en consultas, emergencias y cirugías durante los primeros cuatro meses del año, incluso entregaron más de 36 millones de medicinas en todo el territorio nacional. Un aspecto importante en tratar los diagnósticos de los pacientes asegurados a la institución.

💙 #EsSalud sigue fortaleciendo la atención a nivel nacional.



✅ Durante los primeros cuatro meses del 2026, incrementamos la producción de atenciones en consultas, emergencias y cirugías, además de entregar más de 36 millones de medicamentos a nuestros asegurados. 💊🏥



📊... pic.twitter.com/SbPU7ATFEx — EsSalud Perú (@EsSaludPeru) May 26, 2026

¿En qué sedes del estado se llevaron a cabo estas atenciones?

Las sedes en las que se desarrollaron estas atenciones y la cantidad fueron en Rebagliati (1 219,882) en el Sabogal (1 176,194) Almenara (1080, 677). En el ámbito de provincias, Arequipa tuvo (565, 100) La Libertad (518, 558) Lambayeque (507, 856) y Piura (420, 185).

Asimismo, el personal de salud especializado atendió 2 millones 480 mil 679 emergencias a nivel nacional, una cifras que se incrementó en un 2.8% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Este incremento en la producción de asistencia en el sistema de salud es fruto del trabajo de la actual gestión, liderada por el presidente ejecutivo de EsSalud, Dr. Luis Rosales Pereda, que busca enfrentar el estanque de atenciones y brindar una atención más oportuna a los 13 millones de asegurados.

Finalmente, el conocimiento de estos datos de EsSalud hace que los usuarios estemos enterados de sus gestiones de consulta que se encuentran vinculados con el sistema de salud hasta el momento, en el que se contemplan los meses entre enero y abril del presente año.