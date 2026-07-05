Roberto Sánchez tras la proclamación de Keiko Fujimori como presidenta electa: "No ha habido transparencia total"

05/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

El excandidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez Palomino, se pronunció este domingo 05 de julio, a 48 horas de la proclamación de Keiko Fujimori Higuchi como presidenta electa del país para el período 2026-2031.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dio como resultado final de la segunda vuelta a la lideresa de Fuerza Popular con un 50.13 %, por sobre los 49.86 % de su contendor del partido de izquierda, quedando expedita a recibir su credencial, junto a su plancha presidencial, el próximo 15 de julio en el Teatro Nacional.

Cuestiona desarrollo del proceso electoral

En conferencia de prensa desde el Centro de Lima, el exaspirante a llegar a Palacio de Gobierno volvió a cuestionar el desarrollo del proceso electoral, aseverando que el "cambio de reglas" fue perjudicial en sus intenciones de lograr la victoria en el balotaje.

"Haber cambiado las reglas del juego para inclinar y viciar el derecho de votación de peruanos en el exterior, que tienen tanto derecho, y respetamos tanto como los votos de nuestros compatriotas aquí en el Perú. Pero, cuando hay una intención siniestra de manipular esa votación, ellos son los que han causado esa nulidad y hemos acudido, en nuestro derecho democrático, al Sistema Interamericano", acusó.

Del mismo modo, aseveró que "se defenderán" de la presunta persecución a la que están expuestos por intentar defender la supuesta irregularidad electoral que sostienen, cuestionando, además la aprobación de la ley de incorpora el delito de lesa humanidad en el Código Penal.

Solicita medida cautelar ante la CIDH

El último 01 de julio, Roberto Sánchez Palomino presentó una petición y medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por presunta afectación los artículos 23, 8, 25 y 13, en conexión con los artículos 1.1. y 2, de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

En ese sentido, cuestionan que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) haya aprobado una resolución que impedía la digitalización de las votaciones de los peruanos en el extranjero.

Además, alegan que esta disposición afectó el marco normativo electoral, al señalar que todo proceso es intangible, así como a la seguridad jurídica. Asimismo, cuestionan la demora y la forma en el traslado de las actas prevenientes fuera del Perú.

Otra acusación que realiza Sánchez Palomino es el elevado costo de la tasa para presentar solicitudes de nulidad sobre las mesas de sufragio, equivalente a S/. 1 375. Como se recuerda, en junio último, la organización política presentó una serie de pedidos para dejar sin efecto la voluntad popular de los peruanos en Estados Unidos, Argentina y Lima Metropolitana, por las razones expuestas.

Pese a la proclamación de Keiko Fujimori como presidenta electa, Roberto Sánchez sigue con su cuestionamiento al proceso electoral y no reconocimiento de su derrota en la segunda vuelta.