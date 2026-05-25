José Domingo Pérez anuncia querella contra Rosangella Barbarán tras acusaciones en debate técnico

25/05/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

José Domingo Pérez, integrante del equipo técnico de Juntos por el Perú, ha anunciado formalmente que presentará una querella por difamación contra la congresista Rosangella Barbarán. La decisión surge tras los señalamientos de la parlamentaria fujimorista durante el reciente debate técnico electoral.

Cruce de acusaciones en pleno debate

La polémica estalló cuando Barbarán, representante de Fuerza Popular, cuestionó la integridad del exfiscal frente a la audiencia. Según la congresista, Pérez habría estado involucrado en hechos cuestionables contra las mascotas de Pedro Pablo Kuczynski, generando una respuesta inmediata del aludido durante una conferencia.

"Se va a interponer una querella correspondiente contra la interviniente de este grupo fujimorista Rosangella Barbarán. Estamos acostumbrados a que el insulto y el ataque vengan del grupo fujimorista", señaló el exfiscal.

Este episodio ocurrió durante el bloque de juventud y deportes del evento oficial. La parlamentaria, lejos de centrarse únicamente en las propuestas programáticas de su agrupación, optó por lanzar duras críticas personales, lo cual alteró el desarrollo del debate y generó rechazo inmediato.

🔴José Domingo Pérez presentará una querella contra la congresista de Fuerza Popular, Rosangella Barbarán, por afirmar que el exfiscal ordenó matar a los animales del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. pic.twitter.com/FTUcnU8P7o — Epicentro.TV (@Epicentro_TV) May 25, 2026

Los testigos del evento indicaron que el enfrentamiento alcanzó niveles de agresividad poco comunes. La congresista fujimorista, además de sus comentarios sobre las mascotas de PPK, intentó confrontar físicamente a otros miembros del equipo técnico contrario al finalizar el bloque de participación asignado.

Antecedentes y clima de confrontación

Este roce es un reflejo del clima electoral actual, marcado por fuertes fricciones entre las distintas fuerzas políticas que disputan los comicios. La situación escaló cuando la legisladora se acercó a otros miembros del equipo rival, intensificando el malestar entre los partidos participantes.

El equipo de Juntos por el Perú ha señalado que estas tácticas buscan desviar la atención de los temas prioritarios para la ciudadanía. Por su parte, el sector fujimorista continúa sosteniendo sus posiciones críticas hacia los integrantes del equipo técnico que acompaña a Roberto Sánchez.

@exitosa.trujillo 🔴🔵 #EligeBien ✅🇵🇪 | Rosangella Barbarán, representante de Fuerza Popular, aludió a José Domingo Pérez, quien integra el equipo de Juntos Por el Perú, al hablar sobre salud mental durante el debate técnico. La congresista cuestionó duramente las acciones del exfiscal en torno al caso de las mascotas de PPK. ♬ sonido original - Exitosa Trujillo

El exfiscal Pérez considera que estas acciones no son accidentales, sino parte de una estrategia política. Él sostiene que su participación en el equipo técnico es atacada constantemente para desprestigiar las propuestas de cambio que presenta su organización en estas importantes elecciones nacionales peruanas.

La vía legal elegida por el exfiscal busca salvaguardar su reputación ante las acusaciones públicas vertidas. Este caso de querella contra Rosangella Barbarán por el abogado de Pedro Castillo, José Domingo Pérez, donde se marcará un precedente en este proceso, mientras la población sigue atenta al desarrollo de las campañas electorales por segunda vuelta.