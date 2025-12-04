Disney revela tráiler de Camp Rock 3: Jonas Brothers y Demi Lovato regresan para su estreno en 2026

04/12/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

¡Atención, fans de la música y la nostalgia! Después de más de una década de espera, Disney anunció oficialmente el regreso de la saga juvenil que marcó a miles de adolescentes: Camp Rock 3 llegará en el verano de 2026 a Disney+ y Disney Channel.

El avance revelado este 4 de diciembre muestra a los Jonas Brothers —Joe, Nick y Kevin— retomando sus papeles como los integrantes de la banda ficticia Connect 3. La emoción no termina ahí: los hermanos también se suman como productores ejecutivos junto a Demi Lovato, quien regresa al universo de Camp Rock para dar continuidad a la historia que conquistó a toda una generación.

La película se estrenará en 2026.

Una nueva generación de campistas

La trama parte de un giro inesperado: la banda Connect 3 (Jonas Brothers) pierde su acto de apertura para una gran gira de reencuentro. Ante ello, deciden regresar al campamento que los vio crecer para encontrar a "la próxima gran estrella".

Allí se cruzan con una nueva camada de jóvenes talentos que competirán por la oportunidad de abrir la gira. Entre ellos destacan Liamani Segura, Malachi Barton, Lumi Pollack, Hudson Stone, Casey Trotter, Brooklynn Pitts, Ava Jean y Sherry Cola.

La actriz Maria Canals-Barrera también regresa como Connie, la madre de Mitchie, reforzando el vínculo con las películas anteriores.

Lo que muestra el tráiler

El adelanto combina nostalgia y frescura: vemos a los Jonas Brothers reencontrándose con el escenario del campamento, mientras los nuevos protagonistas ensayan y sueñan con alcanzar la fama. El tráiler promete tensiones, romances inesperados y desafíos que pondrán a prueba la amistad y los sueños de los campistas.

Los fans más atentos han destacado que el tráiler juega con paralelismos respecto a las dos primeras entregas, con imágenes y colores que recuerdan al espíritu original, pero con un aire renovado.

La saga Camp Rock debutó en 2008 y rápidamente se convirtió en fenómeno cultural, impulsando la carrera de los Jonas Brothers y consolidando a Demi Lovato como estrella juvenil. Su secuela en 2010 reforzó el vínculo con los fans, quienes ahora, ya adultos, celebran el regreso como un viaje directo a la nostalgia.

El regreso de Camp Rock no solo revive recuerdos de quienes crecieron con las primeras películas, sino que abre la puerta a una nueva generación de espectadores. Con Jonas Brothers y Demi Lovato al frente, y un grupo de jóvenes talentos listos para brillar, la tercera entrega promete ser un emocionante puente entre la nostalgia y el futuro de la saga.