RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Entretenimiento
Imperdible espectáculo

Rhapsody of Fire regresa a Lima tras 15 años para celebrar los 25 años de su obra maestra "Dawn of Victory"

Como parte del aniversario N° 25 de "Dawn of Victory", la famosa banda italiana Rhapsody of Fire anunció su regreso a Lima tras 15 años.

Rhapsody of Fire regresa a Lima
Rhapsody of Fire regresa a Lima Difusión.

07/10/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento / Actualizado al 07/10/2025

Síguenos en Google News Google News

Los amantes del power metal están de celebración: la icónica banda italiana Rhapsody of Fire anuncia su esperado regreso a Lima como parte de su gira mundial conmemorativa por el 25° aniversario del álbum Dawn of Victory, uno de los discos más influyentes en la historia del género. La cita será el próximo martes 9 de diciembre en el Centro de Convenciones Leguía, y las entradas están a la venta en Ticketmaster, en lo que promete ser un espectáculo épico e irrepetible para todos los fanáticos del metal sinfónico.

Con más de 30 años de trayectoria, Rhapsody of Fire es considerada una de las bandas fundadoras y más representativas del symphonic power metal, un subgénero que combina la velocidad y energía del heavy metal con la majestuosidad de los arreglos orquestales y las temáticas épicas. Fundada en Italia en 1993 bajo el nombre Rhapsody, la agrupación ha sido pionera en crear álbumes conceptuales inspirados en mundos de fantasía, batallas legendarias y heroísmo medieval, desarrollando a lo largo de los años una sólida base de seguidores en todo el mundo.

El álbum Dawn of Victory (2000), el tercero en su discografía, marcó un antes y un después tanto para la banda como para la escena metalera internacional. Temas como "Holy Thunderforce", "Dawn of Victory" y "The Village of Dwarves" se convirtieron en himnos atemporales que hasta hoy siguen siendo coreados en los escenarios más importantes del mundo.

Rhapsody of Fire regresa a Lima
Rhapsody of Fire regresa a Lima

El concierto en Lima será una experiencia cargada de virtuosismo musical, dramatismo escénico y una puesta en escena envolvente que transportará a los asistentes a un mundo de fantasía y batalla. Tras 15 años de ausencia en el país, el reencuentro con el público peruano promete emociones intensas y un repaso por lo mejor de su extenso repertorio.

Javier Milei da un concierto de rock en medio de una crisis política y económica en Argentina
Lee también

Javier Milei da un concierto de rock en medio de una crisis política y económica en Argentina

Las entradas están a la venta a través de Ticketmaster. Se recomienda al público adquirir sus entradas con anticipación, ya que la capacidad es limitada y la demanda ha sido alta en cada ciudad de la gira.

La leyenda del power metal vuelve a Lima. Prepárate para levantar tu espada y vivir una noche inolvidable junto a Rhapsody of Fire, una de las bandas más importantes de la historia del metal sinfónico.

Interpol aterriza en Lima para un electrizante show el 24 de marzo de 2026 en Costa 21
Lee también

Interpol aterriza en Lima para un electrizante show el 24 de marzo de 2026 en Costa 21

Temas relacionados Concierto música Rhapsody of Fire rock show

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA