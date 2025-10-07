Rhapsody of Fire regresa a Lima tras 15 años para celebrar los 25 años de su obra maestra "Dawn of Victory"

07/10/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Los amantes del power metal están de celebración: la icónica banda italiana Rhapsody of Fire anuncia su esperado regreso a Lima como parte de su gira mundial conmemorativa por el 25° aniversario del álbum Dawn of Victory, uno de los discos más influyentes en la historia del género. La cita será el próximo martes 9 de diciembre en el Centro de Convenciones Leguía, y las entradas están a la venta en Ticketmaster, en lo que promete ser un espectáculo épico e irrepetible para todos los fanáticos del metal sinfónico.

Con más de 30 años de trayectoria, Rhapsody of Fire es considerada una de las bandas fundadoras y más representativas del symphonic power metal, un subgénero que combina la velocidad y energía del heavy metal con la majestuosidad de los arreglos orquestales y las temáticas épicas. Fundada en Italia en 1993 bajo el nombre Rhapsody, la agrupación ha sido pionera en crear álbumes conceptuales inspirados en mundos de fantasía, batallas legendarias y heroísmo medieval, desarrollando a lo largo de los años una sólida base de seguidores en todo el mundo.

El álbum Dawn of Victory (2000), el tercero en su discografía, marcó un antes y un después tanto para la banda como para la escena metalera internacional. Temas como "Holy Thunderforce", "Dawn of Victory" y "The Village of Dwarves" se convirtieron en himnos atemporales que hasta hoy siguen siendo coreados en los escenarios más importantes del mundo.

Rhapsody of Fire regresa a Lima

El concierto en Lima será una experiencia cargada de virtuosismo musical, dramatismo escénico y una puesta en escena envolvente que transportará a los asistentes a un mundo de fantasía y batalla. Tras 15 años de ausencia en el país, el reencuentro con el público peruano promete emociones intensas y un repaso por lo mejor de su extenso repertorio.

Las entradas están a la venta a través de Ticketmaster. Se recomienda al público adquirir sus entradas con anticipación, ya que la capacidad es limitada y la demanda ha sido alta en cada ciudad de la gira.

La leyenda del power metal vuelve a Lima. Prepárate para levantar tu espada y vivir una noche inolvidable junto a Rhapsody of Fire, una de las bandas más importantes de la historia del metal sinfónico.