¿Fernando Rospigliosi asumiría como presidente si José Jerí renuncia?

En diálogo con Exitosa, el congresista Luis Aragón explicó que, en caso José Jerí renuncie a la Presidencia de la República, el Parlamento debe censurar la Mesa Directiva y elegir una nueva.

¿Qué pasaría ante la renuncia de Jerí?

En un contexto de demandas ciudadanas que critican la estadía de José Jerí en el cargo como presidente de la República, la posibilidad de una renuncia del actual mandatario no sería ilógica en el contexto peruano.

Por ello, la incertidumbre política ante un eventual cambio en la presidencia requiere conocer cuál sería el procedimiento ante una renuncia al cargo de presidente. Ante ello, el congresista de Acción Popular, Luis Aragón, brindó detalles de quién asumiría el cargo de presidente si Jerí renuncia.

Tras la decisión del Congreso de la República de rechazar la moción de censura en contra de la Mesa Directiva el pasado 10 de octubre y tras la asunción de José Jerí al cargo de presidente, la dirección administrativa del Parlamento quedó de la siguiente forma: Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) como presidente y primer vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón (Perú Libre) como segundo vicepresidente e Ilich López como el tercer vicepresidente.

En ese sentido, si el actual presidente de la República, José Jerí renuncia al cargo por sucesión constitucional el actual presidente del Legislativo, Fernando Rospigliosi asumiría el cargo.

Sin embargo, esté no sería el procedimiento a seguir, pues como indica el congresista no "existe un ascenso automático" para asumir el cargo de presidente.

"Por disposiciones del mismo Congreso, del reglamento de la mesa directiva que están en función al reglamento del Congreso que es la norma mayor; tendría que procederse a una nueva elección de toda mesa directiva. No existe un ascenso automático", aseguró Aragón.

Por ello, el actual presidente encargado del Legislativo, Fernando Rospigliosi, no asumiría como jefe de Estado porque esta en el cargo como encargado, no es el titular del presidente del Congreso.

Congreso debe mantener su autonomía, indica Aragón

Con la asunción de José Jerí como expresidente del Congreso a presidente de la República el poder político recae, en gran medida, en el poder parlamentario. Ante ello, el poder del Congreso podría verse más fortalecido.

Sin embargo, el congresista Aragón menciona que deberán mantener autonomía para asegurar el contrapeso de poder durante los próximos 9 meses.