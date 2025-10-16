Alianza Lima se hizo fuerte ante Sport Boys y desplazó a Cusco FC del segundo lugar del acumulado

16/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga1, Alianza Lima recibió en el estadio Alejandro Villanueva a Sport Boys y sufriendo más de la cuenta, se impuso por 3 a 1. Con este resultado, desplazó a Cusco FC del segundo lugar del acumulado en la lucha por el cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Dominio, pero sin eficacia

A pesar de algunas bajas en su oncena, el cuadro 'íntimo' mostró su superioridad tanto individual, como colectiva. Sin embargo, la efectividad no estuvo de su lado y los intentos en arco de Steven Rivadeneyra no eran efectivos, causando la molestia en el 'Pipo' Gorosito.

Poco antes de los 25 minutos, Paolo Guerrero recibió un centro en el área y con calidad, controlo de pecho y procedió a sacar un zurdazo que no tenía destino de arco. Pero este disparo dio en la mano del volante argentino Hernán Da Campo, lo que provocó el reclamo de los jugadores locales.

Aunque en primera instancia el árbitro Joel Alarcón no señaló el penal, tras el llamado por el VAR y la revisión de la acción, cambió su decisión. El 'Depredador' se paró frente al balón y con su experiencia la puso a su izquierda, mientras que el meta 'rosado' se lanzó al otro lado.

Los victorianos continuaron controlando el encuentro, aunque la ineficacia en 16 remates, les pasó factura. En el 45+2' un tiro de esquina fue mal defendido por los dueños de casa y esto le permitió a Luis Urruti conectar de cabeza y vencer a Ángelo Campos que tuvo una floja reacción.

La jerarquía desequilibró la balanza

El encuentro parecía cerrado, hasta que a los 63' el recién ingresado Piero Cari, recibió un balón cerca de la medialuna y con un derechazo cruzado hizo delirar a los asistentes en Matute. Al minuto, una mala salida le permitió al volante tener otra situación manifiesta, aunque esta vez su remate dio en el vértice del travesaño.

Diez minutos después, la 'misilera' avisó con un remate de larga distancia de Jostin Alarcón. En la réplica Eryc Castillo ampliaba la cuenta, empero, un brazo suyo al controlar el esférico provocó la invalidación de la acción. La calma llegó al 82' cuando Pedro quino recibió un pase de Guerrero y anotó previo a un desvío.

Con esto, Alianza Lima suma 58 puntos en el acumulado y saca del segundo lugar a Cusco FC. En el Torneo Clausura, sumó 21 unidades y se metió al bolo de equipos que le pisa los talones a los 'dorados' cusqueños.