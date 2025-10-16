Comando Conjunto de las FF.AA. ratifica su compromiso con el orden constitucional

16/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA), general David Guillermo Ojeda Parra, reiteró que las acciones del personal militar se enmarcan estrictamente en las funciones que les asigna la ley.

Durante un pronunciamiento público, Ojeda Parra enfatizó el compromiso invariable de las Fuerzas Armadas con el orden constitucional, la democracia y el Estado de derecho, conforme al artículo 169 de la Constitución Política del Perú.

Dicho artículo establece que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no son deliberantes y están subordinadas al poder constitucional, principio que —según subrayó— guía permanentemente la conducta de quienes integran las instituciones castrenses.

Rechazo a especulaciones sobre golpe de Estado

El general Ojeda Parra rechazó categóricamente toda especulación e interpretación que pretenda distorsionar la imagen o la misión constitucional de las Fuerzas Armadas.

Aclaró que la única finalidad del cuerpo militar es garantizar la seguridad, estabilidad y bienestar del Perú, descartando de manera enfática cualquier insinuación de un plan de golpe de Estado.

Asimismo, el jefe del CCFFAA señaló que el personal desplegado en costa, sierra y selva mantiene una conducta profesional, disciplinada y respetuosa al poder civil, actuando siempre dentro del marco legal y en estricto cumplimiento de los roles estratégicos asignados.

Operaciones normales y mensaje a la ciudadanía

Ojeda Parra aseguró que las operaciones y acciones militares continúan con normalidad en diversas zonas del país, siempre coordinadas con las autoridades competentes y supervisadas dentro del marco legal.

Resaltó que estas labores priorizan la protección de la nación y la preservación de la paz social, pilares fundamentales para la estabilidad del país.

Finalmente, el jefe del Comando Conjunto hizo un llamado a la población a mantener la confianza en sus Fuerzas Armadas, recordando que la unidad nacional y la serenidad colectiva son pilares de la fortaleza del Perú.

Con estas declaraciones, el máximo representante de las Fuerzas Armadas ratificó la posición institucional de respeto irrestricto al orden democrático y constitucional, reafirmando el rol de las FF.AA., como garantes de la soberanía y la integridad territorial, lejos de cualquier propósito político o deliberante.