Bad Bunny sorprende con imitación de personaje de 'El Chavo del 8' en versión en ingles

05/10/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El popular cantante de reggaetón y trap latino, Bad Bunny sorprendió a todos con una similar imitación de 'Quico' en una adaptación en inglés de los capítulos de 'El Chavo del 8'

Bad Bunny rinde homenaje al 'El Chavo del 8'

Bad Bunny estrenó una serie de capítulos para el programa nocturno 'Satuday Night Live', famoso programa estadounidense que tuvo como protagonista al cantante puertorriqueño.

Dentro de los capítulos estrenados, uno de ellos ha llamado la atención del público de habla hispana al rendir un homenaje del programa favorito de Bad Bunny: 'El Chavo del 8'.

Vestido con el traje de marinero y portando los 'cachetes de marrana flaca', el popular cantante rindió homenaje al personaje de 'Quico' , a quien estudió de forma detallada para lograr la singular voz del personaje.

El capítulo fue guiado por 'Benito' junto a los artistas Kenan Thompson como el 'Señor Barriga', Andrew Dismukes como 'Don Ramón', Sarah Sherman como 'La Chilindrina' Chloe Fineman, como 'Doña Florinda' y el comediante Marcello como 'El Chavo'.

El homenaje en versión en inglés buscó ser lo más parecido a un capítulo del programa mexicano por lo que al inicio respetó la introducción habitual con la memorable canción de la famosa serie familiar.

El capítulo con 4 minuto y 11 segundos de duración muestra una nueva faceta de Benito Antonio Martínez Ocasio en su debut como actor cómico dentro del programa televisivo nocturno. El capítulo concluye con 'Quico' interrumpiendo un beso de 'Doña Florinda' junto al 'Señor Jirafales'.

El show calza con el anuncio de que Bad Bunny será el artista principal en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl siendo el primer cantante latino que brinda tal espectáculo mundial siendo él solo el protagonista.

Bad Bunny será la estrella Super Bowl 2026

El cantante puertorriqueño fue anunciado como el primer artista latino en ser la estrella principal en el famoso intermedio del juego de fútbol americano, Super Bowl. El evento se realizará el próximo 8 de febrero de 2026 en el Levi's Stadium en Santa Clara, California.

El anuncio del cantante latino como protagonista recibió muchas críticas que fueron respondidas por 'Benito' en uno de los capítulos de 'Satuday Night': Si no entiendes (español), tienes cuatro meses para aprender", mencionó ante las opiniones en contra.

Como se conoce, el medio tiempo de este evento logra captar a una gran audiencia alrededor del mundo que sirve como pantalla para la difusión de su música y de la cultura en habla hispana. El evento se llevará a cabo en medio de un contexto social en contra de la inmigración propagada por el gobierno de Donald Trump.