REIK hizo vibrar Lima: Costa 21 se rindió ante una noche llena de nostalgia, hits y emoción

15/05/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Reik convirtió Costa 21 en una gigantesca celebración al amor, la nostalgia y el pop latino. La noche del jueves 14 de mayo, el trío mexicano integrado por Jesús Navarro, Julio Ramírez y Bibi Marín ofreció en Lima uno de los conciertos más esperados del año, logrando un lleno total y confirmando el enorme vínculo que mantiene con el público peruano.

Reik en Lima: Una velada inolvidable en Costa 21

Desde horas antes del inicio del show, miles de seguidores llegaron hasta Costa 21 para asegurar el mejor lugar posible en una presentación que ya había colgado el cartel de "sold out" días antes. La expectativa era alta: Reik regresaba al Perú en medio de una gira internacional que viene agotando entradas en distintas ciudades de Latinoamérica y consolidando el gran momento que atraviesa la agrupación.

A las 9 de la noche, las luces se apagaron y el recinto explotó en gritos cuando la banda apareció en escena. El concierto arrancó con "Sabes", marcando el inicio de un recorrido emocional por más de dos décadas de carrera musical. Temas como "Noviembre sin ti", "Creo en ti", "Yo quisiera", "Ya me enteré" y "Qué vida la mía" fueron coreados de principio a fin por un público que convirtió cada canción en un himno colectivo.

Reik realizó en Costa 21 un viaje de la nostalgia a la modernidad con sus éxitos musicales.

Canciones que emocionaron a los fans de Reik

La puesta en escena apostó por pantallas gigantes, visuales minimalistas y una iluminación cálida que acompañó el tono romántico del espectáculo. A diferencia de otros shows masivos cargados de efectos, Reik priorizó la conexión emocional con los asistentes, replicando el formato íntimo que ha venido desarrollando en otras paradas de su gira internacional.

Uno de los momentos más celebrados de la noche llegó con "Me niego", tema que desató una de las ovaciones más fuertes del concierto, mientras que "Creo en ti" transformó Costa 21 en un mar de luces de celulares. La banda también incluyó canciones más recientes como "El correcto", "Panorama" y "TQ", demostrando cómo han logrado mantenerse vigentes sin perder la esencia melódica que los convirtió en referentes del pop romántico en español.

Reik unió varias generaciones en concierto en Lima el 14 de mayo.

Reik agradece el cariño de sus fans en Perú

Durante el show, Jesús Navarro se tomó unos minutos para agradecer el cariño del público peruano. "Lima siempre nos recibe como en casa", expresó el vocalista antes de continuar con una de las secciones más emotivas de la noche.

El concierto tuvo una duración cercana a las dos horas y dejó en evidencia el poder de convocatoria que mantiene Reik en la región. En redes sociales, cientos de asistentes destacaron la calidad vocal del grupo, la impecable producción y la cercanía que mostraron sobre el escenario.

La euforia tras el concierto no tardó en convertirse en un pedido masivo: un show aún más grande para la próxima visita de Reik al Perú. Muchos fanáticos comentaron que Costa 21 quedó "pequeño" para la convocatoria de la banda y comenzaron a especular con la posibilidad de ver al trío mexicano en un estadio durante su siguiente gira. El éxito del sold out y la respuesta del público limeño habrían dejado abierta la puerta para que la agrupación considere un recinto de mayor capacidad en su próximo regreso al país.

Jesús Navarro agradece a sus fans peruanos el apoyo a Reik.

Con esta presentación en Costa 21, Reik no solo reafirmó su conexión histórica con el Perú, sino que también confirmó por qué continúa siendo una de las bandas más queridas y vigentes del pop latino.