Camilo incursiona en el K-Pop junto a grupo surcoreano New Jeans

02/06/2023 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El cantante y compositor Camilo sorprende cada vez más a sus fanáticos, en esta ocasión pudo adentrarse al género K-Pop en junto a la agrupación surcoreana New Jeans

Esta colaboración se dio gracias a la nueva campaña publicitaria de Coca Cola con la canción Be Who You Are estrenada el pasado miércoles, 31 de junio.

Colaboraciones internacionales

El interprete de 'Vida de Rico' no le tiene miedo a mezclar diferentes ritmos y realizar colaboraciones con artistas internacionales, anteriormente el cantautor colombiano estrenó sencillos con cantantes como Rauw Alejandro, Selena Gomez, Camila Cabello, Pedro Capó y por supuesto con su esposa Evaluna Montaner.

KESI - Camilo x Shawn Mendes

Una de las colaboraciones más escuchadas de Camilo, está KESI, junto a Shawn Mendes. La amistad entre estos dos artistas quedó plasmada en una canción en la que el canadiense volvió a cantar en español.

El Mismo Aire - Camilo x Pablo Alborán

Como se recuerda, la versión original de esta canción es solo con Camilo, pero un día, Pablo Alborán, sorprendió a todos cuando publicó un video cantándola a capela y con una guitarra. Al escucharla, Camilo le escribió y la grabaron, convirtiéndose en un éxito.

Camilo junto a New Jeans

Como se recuerda, el intérprete de 'Tutu', anunció en redes sociales que realizaría una colaboración con Coca Cola, aunque al momento no dio información al respecto ahora sabemos que se trata de la canción Be Who You Are, que fue estrenada en el canal de YouTube de Coke Studio.

En el video participan el colombiano, las integrantes del grupo de New Jeans, Jon Batiste, Cat Burns y J.I.D, quienes cantan el nuevo himno de la marca, mientras viajan por diferentes escenarios.

Podemos ver locaciones como una tienda de discos, una ciudad futurística y un lugar creado con animación estilo 2D donde aparece el famoso oso de Coca Cola para saludar a Camilo mientras recorren la ciudad.

Como se sabe, esta colaboración desató el furor en las redes sociales, dado que 'La Tribu' y fanáticos del K-Pop nunca imaginaron que este suceso podría llevarse a cabo.

¿Quiénes son New Jeans?

La agrupación surcoreana conformada por Hanni, Hyein, Haerin, Danielle y Minji, fueron presentadas con su primera canción 'Attention', siendo su primera apertura de EP (reproducción extendida).

Cabe resaltar, que el nombre de la banda rinde homenaje a la durabilidad de los pantalones de mezclilla con la esperanza de que su música se extienda por todo el mundo sin importar el rango de edad.

De esta manera, Camilo y la banda de K-Pop New Jeans se convierten en los nuevos rostros de la última campaña publicitaria de Coca Cola.