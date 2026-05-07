¡Atención fanáticos! FIFA anuncia cierre de actividades con marca reconocida que realiza álbumes del Mundial 2026

07/05/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Tras tener una relación laboral consecutiva de años, la Federación Internacional de Fútbol Asociación anunció la finalización de su alianza con una marca internacional que realiza hasta el momento los álbumes del Mundial 2026.

Como parte de una conjunta colaboración de más de 50 años, la FIFA ha anunciado el cierre su contrato con la marca Panini, reconocida por haber realizado una serie de álbumes de los mundiales más icónicos de la historia futbolera.

Fin de una era marcada por el reconocimiento de generaciones

La Federación Internacional de Fútbol Asociación confirmó el fin de una de los lazos comerciales más reconocidas en la historia del fútbol. Desde 2031, la empresa estadounidense Fanatics, a través de su marca Topps, tendrá los derechos exclusivos para producir los álbumes, láminas y cartas coleccionables oficiales de los torneos de la FIFA.

Esto quiere decir que, la marca Panini aún tendrá vigencia en algunos mundiales que ocurrirán los próximos años, hasta que en el del 2031 la marca estadounidense tome amplio poder en las ediciones y lancen al mercado las propuestas con las que prometen innovar el mercado.

Parte de esta decisión cerrará una relación de más de 50 años con la empresa italiana Panini, histórica fabricante de los álbumes de los Mundiales desde México 1970.

¿Qué incluye la licencia exclusiva que tendrá la empresa Fanatics?

Dentro de la licencia, se autoriza los derechos colectivos de los futbolistas, accediendo que los nombres e imágenes de los jugadores de la selección nacional durante las competiciones, esto hará que estén en todas las tarjetas coleccionables.

Incluso, a estos acuerdos se agregan los autógrafos y recuerdos de juego, que serán incorporados en las tarjetas de algunos de los mejores jugadores del mundo.

Este nuevo acuerdo para la FIFA representa una gran oportunidad para ampliar sus ingresos. Asimismo, la incorporación de Fanatics hace que se desarrollen procesos de innovación que les dará a los fans una nueva forma de interactuar con sus equipos y jugadores favoritos.

Algunos de los cambios significativos que tendrán la presentación de las figuritas son propuestas que ya funcionan en el mercado estadounidense y que se usan en las ligas del país.

Entre ellos aparecen las tarjetas firmadas con piezas auténticas de uniformes usados por futbolistas en partidos oficiales. Dicho sistema, llamado "Debut Patch"se utiliza en NFL y MLB.

Finalmente, la FIFA busca mejorar la experiencia para sus consumidores y parte de esta estrategia es comenzar de cero con una empresa que ofrece ideas innovadoras que puedan ser ejecutadas en los próximos proyectos deportivos.