Conoce que estrella de Disney contará con una estrella en el paseo de la fama

07/05/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La cantante, actriz y figura destacada de la marca Disney suma un nuevo reconocimiento a su carrera artística al ser nombrada para recibir una estrella en el histórico Paseo de la Fama de Hollywood.

Dicho homenaje lo otorga la Cámara de Comercio de Hollywood a Miley Cyrus por su larga trayectoria televisiva, musical y actoral en la industria del entretenimiento. Especialmente por su gran influencia en la música, desarrollando géneros como pop y rock contemporáneo.

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La noticia fue confirmada por el medio especializado Variety, que informó que la ceremonia oficial se realizará el próximo 22 de mayo a las 11:30 de la mañana en Hollywood, California.

Con este homenaje, Miley Cyrus se convierte en la primera celebridad nacida en la década de los 90 en obtener una estrella en el famoso boulevard y también en una de las artistas más jóvenes en alcanzar este reconocimiento internacional.

EXCLUSIVE: #MileyCyrus will be honored with a star on the Hollywood Walk of Fame by the Hollywood Chamber of Commerce on May 22 at 11:30am PT. pic.twitter.com/ssB18smiCR — Variety (@Variety) May 7, 2026

Papel protagónico que hizo despegar su carrera

La artista estadounidense alcanzó la fama mundial gracias a su papel protagónico en la serie Hannah Montana, emitida por el canal juvenil Disney Channel. Dicho programa televisivo se convirtió en un fenómeno global y marcó a toda una generación, impulsando además el inicio de su ascendente carrera musical.

El otorgamiento de esta estrella llega en un momento importante para la cantante, ya que el pasado 24 de marzo se celebró el aniversario número 20 del estreno de Hannah Montana.

Además, Miley atraviesa una etapa de consolidación artística luego de ganar tres premios Premios Grammy, tras años de nominaciones sin lograr quedarse con el galardón.

Como parte de su carrera artística, la intérprete de "Flowers" a lo largo de los años se ha reinventado constantemente a nivel musical. Esto ha hecho que, pueda tener amplio conocimiento en diferentes géneros musicales que ha hecho que pueda seguir conectando con diferentes audiencias.

Durante una entrevista realizada en julio de 2025, luego del anuncio oficial del homenaje, que hasta ese momento no tenia una fecha pactada del acontecimiento, la intérprete recordó con emoción sus primeros años en Hollywood junto a su padre, el cantante de música country Billy Ray Cyrus.

"Estar ahora inmortalizada en este legendario bulevar, rodeada de los íconos que me inspiraron, se siente como un sueño", expresó la artista.

En conclusión, el reconocimiento en estos lugares relevantes en el mundo del entretenimiento, permiten que más estrellas de Disney puedan acceder a estar en el paseo de la fama por su trayectoria.