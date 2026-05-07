Shakira anuncia canción oficial del Mundial 2026, conoce aquí su nombre y todos los detalles de este hit

07/05/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La fiebre por el Mundial 2026 vuelve a encenderse y uno de los nombres más resaltantes es el de la cantante colombiana Shakira. Esta tarde, la artista sorprendió a sus seguidores al anunciar "Dai Dai", la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, un tema musical que interpretará junto al cantante nigeriano Burna Boy.

El anuncio se realizó a través de un video grabado en el emblemático Estadio Maracaná, donde la barranquillera compartió un adelanto del tema que será estrenado oficialmente el próximo 14 de mayo. Dicho comunicado llega poco después del multitudinario concierto que ofreció en Río de Janeiro ante más de dos millones de personas en la playa de Copacabana.

Dicho clip de menos de dos minutos con el avance de la canción "Dai Dai", ha captado rápidamente la atención por la expectativa de lo que será esta canción que marcará el inicio de una era futbolera importante del año. Asimismo, luego de la relevancia internacional que tuvo la canción "Waka Waka", se espera que el tema tenga el mismo impacto en los usuarios que la escuchen.

Publicación mediante redes sociales

La relación de Shakira con el fútbol y los mundiales no es nueva. La cantante posee un récord destacado al haber participado en cuatro ceremonias vinculadas a la Copa del Mundo. En la final de la Copa Mundial de la FIFA Alemania 2006 interpretó Hips Don't Lie.

Cuatro años después, participó en la inauguración del Mundial de Sudáfrica con "Waka Waka", un tema que hasta la fecha interpreta como parte de su gira internacional. Otro momento importante que contó con su presencia fue en la clausura de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014 donde cantó "La La La".

Asimismo, la publicación de la artista decía "Desde el Estadio Maracaná, aquí esta "Dai Dai" la canción oficial del Mundial 2016. Próximamente 5/14. Estamos listos" y etiquetó al cantante nigeriano Burna Boy

Pese a que, todavía no se ha confirmado si la cantante participará en alguna ceremonia oficial del Mundial 2026, el lanzamiento de "Dai Dai" ya elevó las expectativas entre sus seguidores que han observado el desarrollo de su carrera con el tiempo.

Particularmente, la incorporación de esta canción oficial de Shakira en esta Copa Mundial de la FIFA 2026 será histórica por ser la primera edición organizada por tres países: Estados Unidos, Canadá y México. Además, contará con un formato diferente de 48 selecciones y 104 partidos en total.