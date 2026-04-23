Charly García fue sometido a una operación y permanece hospitalizado: ¿Cuál es el estado de salud del rockero argentino?

23/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El emblemático rockero argentino Charly García, de 74 años, fue operado del riñón y permanece hospitalizado en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento (IADT). Así lo informó su representante a diversos medios del país natal del músico.

Charly permanece hospitalizado tras cirugia de riñón

El último miércoles 22 de abril, tras una mañana de especulaciones, diversos medios argentinos informaron que el icónico Charly García se encontraba internado en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento (IADT).

Con el objetivo de llevar a la calma a los fanáticos del exintegrante de bandas como Serú Giran y Sui Generis, se aclaró que no se trató de una urgencia, sino de una operación programada.

En tal sentido, al intérprete de 'Promesas sobre el bidet' se le realizó una nefrectomía parcial, es decir, una intervención que consiste en la extirpación de una parte de un riñón. De acuerdo a lo transcendido en el programa de espectáculos LAM, en diálogo con su manager, "salió todo bien".

Ahora, tras la intervención quirúrgica, el artista de 74 años se encuentra en una habitación común, bajo observación médica. Además, como parte del proceso postoperatorio, los doctores iniciaron un proceso de diálisis con la finalidad de acompañar su evolución.

Así los profesionales vienen cuidando muy de cerca al destacado rockero para monitorear la respuesta de su organismo minuto a minuto, pero el hecho de que la intervención renal haya sido planificada permite manejar los tiempos con mayor previsión.

Charly García estuvo presente en el concierto de AC/DC en Buenos Aires

Cabe destacar que, en los últimos meses el referente de la música argentina había vuelto a aparecer públicamente en distintas situaciones que ocasionaron gran reprecursión entre sus fieles seguidores.

Bajo esa premisa, la banda australiana AC/DC arribó semanas atrás a la ciudad de Buenos Aires para brindar una serie de épicos conciertos, en medio de dicha algarabía por verlos una vez más en suelo argentino, la leyenda del rock Charly García asistió al show que brindó la agrupación liderada por Angus Young, en el estadio de River.

Allí fue fue captado en un video que circuló en redes sociales. También se viralizó una salida por la ciudad de Buenos Aires junto a Rosario Ortega, quien compartió imágenes del encuentro.

A fines de 2025, sumó nuevos reconocimientos y apariciones. Fue distinguido como Doctor Honoris Causa por la Universidad de Buenos Aires, participó de eventos culturales y mantuvo encuentros con distintas figuras, entre ellas Lionel Messi.

Pese a que en un inicio causó sorpresa y preocupación que Charly García esté internado en un centro de salud, su manager reveló que el músico argentino fue operado del riñón y que todo salió bien. Por ahora permanece hospitalizado mientras se recupera del postoperatorio.