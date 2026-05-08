Regreso de una icónica serie: Kate del Castillo confirma cuarta temporada de 'La reina del sur'

08/05/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Tras la última temporada hace 4 años, una de las series más conocidas sobre la narcotraficante Teresa Mendoza, 'La reina del sur' reanuda su producción con la presencia de su protagonista Kate del Castillo y el elenco original.

Anuncio de la cuarta temporada por medio de redes sociales

Por medio de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, la actriz Kate del Castillo dio a conocer la noticia de la nueva temporada, en la que no solamente será la protagonista, sino que también formará parte del equipo técnico como productora.

Desde su estreno en 2011, la serie ha estado marcada por grandes cambios en la protagonista, incluso, dado el éxito de esta por medio del apoyo de sus seguidores, la trama se fue alargando con el paso de los años.

Uno de los momentos más importantes fue en la tercera temporada, en el que las grabaciones se dieron en el país, en la ciudad de Cusco, dicho acontecimiento en la trama fue porque la protagonista tenía una peligrosa misión luego de escapar de la cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos.

Para la actriz, la oportunidad de interpretar de nuevo este personaje que comenzó hace más de una década es un motivo de aprendizaje que hace que su carrera profesional sea llevada a otro nivel.

"Volver a Teresa Mendoza siempre es un viaje increíble. Es un personaje que me ha marcado tanto como yo a ella, y en cada temporada evoluciona de formas que me desafían como actriz. Esta nueva temporada la lleva a un lugar más profundo y emocional que nunca. Me emociona volver a su mundo", dijo la actriz mexicana.

Trama que rodeará la cuarta temporada

El primer capítulo de esta próxima temporada tendrá el nombre de "Nacer de Nuevo" y tiene el propósito de que la audiencia pueda conocer el pasado de Teresa Mendoza, para entender las decisiones que la convirtieron en la mujer que lidera el cártel más poderoso del sur de Europa.

Sin embargo, para la próxima temporada, la historia promete volver al origen de la trama principal debido a que, según lo expresado por Telemundo, la protagonista Teresa Mendoza habrá encontrado estabilidad en Madrid, pero luego de un incidente tendría que regresar a México donde enfrentará a una red criminal vinculada a la crisis de una sustancia ilícita.

Finalmente, el regreso de esta serie que ha logrado alcanzar niveles importantes de audiencia, hace que los seguidores sientan que sus opiniones fueron escuchadas y lograron que Kate del Castillo confirmará el regreso de 'La reina del sur'.