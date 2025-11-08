RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Tini transmitirá 'Futttura' EN VIVO: Conoce AQUÍ dónde y cúando ver GRATIS su imperdible concierto

El show de Tini, Martina Stoessel, Futttura Festival será transmitido por internet, conoce dónde verlo y en que horario será la transmisión del evento que recorre la trayectoria artística de la cantante.

Futtura será transmitido por streaming
Futtura será transmitido por streaming (Composición Exitosa)

08/11/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento / Actualizado al 08/11/2025

La cantante argentina Martina Stoessel, más conocida como Tini, dio inicio a su Futttura Festival y gira mundial en su país natal, desde donde luego de semanas de espera el show de la Triple T será transmitido por internet para aquellos fans que no lograron obtener una entrada para la presentación. 

¿Dónde y a qué hora verlo?

El show que se viene llevando a cabo desde el 25 de octubre en el parque Tecnópolis en Buenos Aires, recorre la carrera musical de la superestrella. El concierto a transmitirse será el de este sábado 8 de noviembre. 

Luego de sus primes fechas, que tuvieron gran acogida por el público logrando sold out en siete fechas, Tini reveló que este será un evento mundial con el que visitará diferentes países que la han venido apoyando a lo largo de su carrera.

La presentación será proyectada por Disney + y por Youtube a través del canal La Casa Streaming, en Perú desde las 5:30 p. m., y 7:30 p. m. en Argentina, en ambas plataformas. Los seguidores de la Triple T podrán acceder al detrás de escena en la previa del concierto conducida por Anaís Castro y Lazrdo Ponce. 

Posteriormente, la audiencia podrá disfrutar como si estuviera en primera fila del show, una experiencia prometedora y sin precedentes que asegura celebrar y recordar los mejores momento del universo musical de la artista. 

Futtura podría llegar a Perú

Con una puesta en escena realmente impactante que incluye tres escenarios, Tini en vivo: Futttura transporta a sus fans en un recorrido por todas las etapas de su trayectoria musical, lo que permitirá revivir los éxitos que marcaron generaciones desde la serie Violetta, hasta las actuales. 

Su festival incluye actividades previo al show con actividades que recuerdan toda su carrera, entre las que se encuentra la Experiencia Futtura, el museo Tini, que cuenta con todos los atuendos que ha usado a lo largo de su trayectoria; puesto gastronómicos y de patrocinadores, así como venta de productos originales de su evento. 

Tras el anuncio de que este festival llegará a otros países, se abrió la posibilidad de que la cantante visite por segunda vez Perú, pues en el 29 de agosto del 2022 la Argentina llegó a nuestro país para presentar su concierto Tini Tour 2022. 

Los fans se encuentran a la expectativa del anuncio que confirme que la Triple T llegará al Perú con su festival Futtura, mientras ello sucede sus seguidores podrán formar parte del evento mediante las transmisiones que se realizarán esta noche.

