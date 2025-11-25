Pisco: Taxista reportado como desaparecido tras a salir a trabajar fue hallado muerto en zona agrícola

25/11/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un taxista que respondía al nombre de Deyvis Alexander Malpartida Laupa fue reportado como desaparecido en Pisco el domingo 23 de noviembre, teniendo un desenlace lamentable. Dos días después, su cuerpo fue hallado sin vida en una zona agrícola en el distrito de San Andrés.

Encontrado con signos de violencia

El hombre de 38 años salió a trabajar el último sábado desde la calle Barrio Nuevo, cerca del hotel San Jorge al promediar las 9.15 pm, la última vez que fue visto. Había regresado desde Chincha, luego de ofrecer un servicio, sin embargo, al no regresar a su vivienda su familia se preocupó.

La unidad en la que se movilizaba fue encontrada esa misma noche en el óvalo que da acceso a la urbanización Fonavi, en el distrito de San Clemente. En el interior se encontraron unas zapatillas sin pasadores y gotas de sangre en uno de los asientos, lo que condujo a una hipótesis de haber sido agredido violentamente.

Días después, los familiares del transportistas comenzaron a buscarlo por distintos puntos de la provincia, incluyendo Caucato, Leticia y Boca del Río. Tenían las esperanzas de encontrar indicios que ayude a dar con su paradero, sin embargo, esto no ocurrió.

Las esperanzas se desvanecieron este lunes, luego de que las autoridades fueran alertadas del descubrimiento de un cuerpo en el sector de Campoverde, conocido como Vista al Mar. Este descampado es utilizada para cultivos y está dentro de la jurisdicción del distrito de San Andrés.

Taxista figuraba en lista de desaparecidos

Al dar con el cadáver, se comprobó que se trata de Deyvis Malpartida, quien presentaba varios signos de haber sufrido violencia física. La información preliminar señala que le faltaba una oreja, desgarro en el cuero cabelludo, entre otras lesiones.

Personal de Criminalística y un fiscal del Ministerio Público llegaron hasta el lugar y en compañía de sus parientes lograron identificarlo. Cabe precisar que este transportista figuraba en la lista de desaparecidos de la Policía Nacional del Perú (PNP), con la denuncia realizada el 23 de este mes.

Una desaparición se puede realizar en un solo paso, acudiendo a una comisaría, departamento de investigación criminal o a la División de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas. Si no es atendida, el interesado puede comunicarse a la Línea 1818.

