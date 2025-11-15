'El Conjuro 4: Últimos ritos' llegará al streaming solo dos meses después de su estreno en cines

15/11/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Si te perdiste El Conjuro 4: Últimos ritos en el cine, no te preocupes. La película de terror llegará al streaming apenas dos meses después de su estreno. Esto significa que todos los fanáticos de Ed y Lorraine Warren podrán disfrutar del último caso paranormal desde la comodidad de su casa, sin perderse ni un susto.

'El conjuro 4: Últimos ritos' rompe récords

El 5 de septiembre llegó a los cines El Conjuro 4: Últimos ritos, y los fanáticos del terror no se lo quisieron perder ni un segundo. Patrick Wilson y Vera Farmiga regresaron como los icónicos Ed y Lorraine Warren para enfrentarse a su último caso paranormal, y el público respondió a lo grande.

La película no solo puso un broche de oro a la saga, sino que rompió récords: logró el mejor debut global para una película de terror y recaudó 494,5 millones de dólares.

Los que ya la vieron destacan la mezcla perfecta entre sustos clásicos, historia bien contada y esos giros que te hacen saltar del asiento. Sin duda, El conjuro 4: Últimos ritos se ha convertido en la saga de terror más taquillera de la historia.

'El conjuro 4: Últimos ritos' en HBO

Aunque esta entrega cierra la historia principal, Warner Bros confirmó que no es el final del universo Warren. Pronto veremos una precuela con Ed y Lorraine jóvenes, así que los fanáticos seguirán explorando este mundo paranormal.

Pero mientras eso llega, quienes se quedaron con ganas de ver El conjuro 4: Últimos ritos en el cine tienen una buena noticia: la película estará disponible en HBO Max desde el 21 de noviembre. Una oportunidad perfecta para verla en pijama, con canchita y sin tener que pelear por el asiento en la fila del cine.

Sinopsis de 'El conjuro 4: Últimos ritos'

En El conjuro 4: Últimos ritos, los Warren se enfrentan a uno de sus casos más aterradores, con entidades misteriosas que desafían toda lógica.

La tensión y el terror se sienten en cada escena, mientras Ed y Lorraine intentan proteger a quienes están en peligro. Esta combinación de sustos, misterio y la química de los protagonistas ha hecho que la película sea una experiencia completa para todos los fanáticos del género.

El conjuro 4: Últimos ritos cierra oficialmente la saga que atrapó a millones de fans con Patrick Wilson y Vera Farmiga al frente. Con su llegada a HBO Max el 21 de noviembre, todos podrán revivir este último capítulo desde casa y disfrutar del final del universo Warren.