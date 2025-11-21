Fallece querido actor a los 33 años: Autoridades investigan las causas de su muerte

21/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El mundo del cine se encuentra de luto. Se reportó la muerte de un querido actor de Hollywood a los 33 años. Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer la causa de su muerte.

Muere a los 33 años actor de Hollywood

La noticia fue confirmada a través de las redes sociales del hermano del actor conocido por sus papeles en películas como 'Invencible' y 'Gotti'. Santino anunció que Spencer Lofranco perdió la vida en Columbia Británica, en Canadá, con un sentido mensaje en su cuenta de Instagram.

"Para la leyenda @roccowinning. Mi hermano. Viviste una vida con la que pocos pueden soñar. Cambiaste la vida de muchas personas y ahora estás con Dios. Siempre te amaré y te extrañaré, Bear", expresó el hermano de Spencer por su lamentable pérdida.

El actor debutó en 2013 con la película Enamorarse, donde compartió pantalla con Andy García. Sin embargo, el intérprete canadiense llevaba desde 2018 alejado de la industria, tras su papel en la película 'Gotti', donde encarnó al hijo del capo John Gotti protagonizado por John Travolta. Su partida ha dejado a sus amigos y seguidores desconcertados, especialmente en aquellos que lograron trabajar con él en el medio artístico.

Investigan las causas de su deceso

Por el momento no se ha precisado la causa oficial de su muerte. Según TMZ, las autoridades en Columbia Británica están investigando las circunstancias del deceso, pese a que su muerte ocurrió el 18 de noviembre.

Además de su trabajo con Travolta, Lofranco participó en la película dirigida por Angelina Jolie, 'Invencible'. También en la cinta King Cobra, con James Franco, Christian Slater y Alicia Silverstone.

En el marco de esta noticia, también se reveló que la vida del actor canadiense se vio algo turbada por un suceso ocurrido en 2013 tras atropellar a una joven y después darse a la fuga, motivo por el que cumplió 50 días de servicios comunitarios, dos años de libertad condicional y al pago de 161 mil dólares en restitución.

Spencer Lofranco, actor conocido por su papel en series como 'Jamesy Boy', 'Invencible' o 'Gotti'.

¿Quién fue Spencer Lofranco?

Spencer Lofranco estudió en la New York Academy durante su adolescencia, pese a que los planes de su familia eran que se hiciera jugador de hockey o abogado. Aun así, grabó su primera película, 'Enamorarse', junto a Andy García y Vera Farmiga, en 2013.

Tan solo un año después, Lofranco recibió su primer papel protagonista en 'Jamesy Boy', un largometraje de trama criminal y biográfica dirigido por Trevor White.

En 2014 fue convocado para actuar en 'Unbroken', drama de Angelina Jolie, donde interpretó a Harry Brooks, uno de los miembros de la tripulación del bombardero en el que viajaba Louis Zamperini. Su último trabajo fue en Gotti (2018).

Consiguió el papel coprotagonista junto a John Travolta en la película 'Gotti'.

Es así como se dio a conocer la muerte de Spencer Lofranco, actor conocido por ser coprotagonista de 'Gotti' junto a John Travolta. Las autoridades investigan las causas del deceso del artista a sus 33 años de edad.