Juguetes contra pantallas

Toy Story 5 lanza primer tráiler y muestra a Lilypad, la nueva VILLANA que enfrentarán Woody y Buzz

Pixar lanzó el primer tráiler oficial de Toy Story 5, donde los juguetes enfrentan una nueva amenaza tecnológica. El adelanto revela tensión, humor y una pregunta clave: ¿ha terminado la era de los juguetes?

Disney lanza el trailer oficial de Toy Story 5
Disney lanza el trailer oficial de Toy Story 5 (Composición Exitosa)

11/11/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento / Actualizado al 11/11/2025

Tras meses de especulación, Disney y Pixar por fin revelaron el tráiler oficial de Toy Story 5, encendiendo la emoción de millones de fanáticos que crecieron con la saga. El avance no solo marca el regreso de Woody, Buzz y Jessie, sino que introduce una nueva amenaza: Lilypad, una tablet animada con voz infantil que parece desestabilizar el mundo de los juguetes.

El tono del tráiler es claro: los juguetes están asustados. Desde Rex y Slinky hasta los señores Cara de Papa, todos reaccionan con temor ante lo que hay en una misteriosa caja. La tensión se acumula con frases como "The age of toys... is over?", mientras Bonnie celebra su nuevo dispositivo. La última escena muestra a Woody y Buzz reflejando miedo en sus ojos frente a la tablet encendida.

¿Una historia sobre el fin de la infancia?

Más allá de la comedia y la nostalgia, el tráiler sugiere una trama más profunda: el choque entre el juego físico y el entretenimiento digital. Desde junio circulaban artes conceptuales que mostraban a los juguetes preocupados por el vínculo de Bonnie con la tecnología. En agosto, Andrew Stanton reveló que también aparecerá un ejército de Buzz Lightyear defectuosos, aunque no está claro cómo se integrarán a la historia.

Dudas que persisten

La confirmación de la película llegó el 9 de agosto de 2024, pero no todos los fans están convencidos. Algunos creen que la saga cerró emocionalmente con Toy Story 3, mientras otros esperan explicaciones sobre el regreso de Woody, quien se despidió de sus amigos en la cuarta entrega. También hay interrogantes sobre cómo una tablet puede representar una amenaza real para los juguetes, en comparación con villanos anteriores.

Algunos se quedan con el final de Toy Story 3, otros se preguntan cómo la nueva entrega dará continuidad al final de la cuarta.

Toy Story 5 emociona a fanáticos tras revelar su nueva trama: juguetes vs tecnología
El elenco confirmado

  • Greta Lee como Lilypad
  • Tom Hanks como Woody
  • Tim Allen como Buzz Lightyear
  • Joan Cusack como Jessie

Tom Hanks y Tim Allen volverán a dar vida a Woody y Buzz

Toy Story 5 se perfila como una historia sobre el lugar de los juguetes en un mundo dominado por pantallas. Pixar apuesta por una narrativa que mezcla nostalgia, humor y crítica tecnológica, en una entrega que podría redefinir el vínculo entre infancia y juego. ¿Será esta la última aventura de Woody y Buzz, o el inicio de una nueva era?

