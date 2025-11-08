RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Javier Milei baila al ritmo de "YMCA" emulando estilo de Donald Trump durante conferencia empresarial

El presidente de Argentina, Javier Milei, bailó al estilo de Donald Trump tras finalizar su discurso en la Conferencia de Acción Política Conservadora en la residencia Mar-a-Lago en Palm Beach.

08/11/2025 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 08/11/2025

El presidente de Argentina, Javier Milei, viajó a Estado Unidos para participar de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) realizada en la residencia Mar-a-Lago, propiedad de Donald Trump.

Su participación fue aclamada por sus asistentes quienes acompañaron con vivas al político de ultraderecha mientras realizaba los característicos movimientos del presidente estadounidense al ritmo de "YMCA" de los Village People.

Imita movimientos de Trump

El presidente argentino participó de una noche de gala de la CPAC, conferencia con fines políticos y partidarios al republicano Trump, donde fue gratamente recibido por la audiencia participante.

Sin embargo, un peculiar acto enmarco el discurso brindado por Milei. Al finalizar su exposición, la organización emitió la canción "YMCA", popular tema usado por el presidente Donald Trump durante sus conferencias partidarias.

Ante el hecho, Milei imitó los característicos movimientos de baile de uno de sus máximos referentes políticos ante una audiencia exaltada por su impresión del presidente norteamericano.

Previamente, Milei había ingresado a la sala con "Panic Show" canción de la banda musical La Renga, tema musical que ya se ha vuelto parte del discurso político del mandatario argentino, tal como lo es "YMCA" para Trump.

Sin embargo, los movimientos musicales no son los únicos actos que imita del empresario estadounidense. Su postura ultraconservadora posiciona a Trump como uno de sus máximos referentes políticos, lo que le ha ganado fieles seguidores y los más críticos.

Tras el triunfo de Milei en las elecciones legislativas de medio término en Argentina, su poder político ha incrementado al contar con mayor respaldo parlamentario respecto a su gobierno y sus medidas reduccionistas. La victoria de Milei, también se ha visto influenciada por Trump, quien públicamente anunció que limitaría su apoyo económico si las elecciones no salían a favor de su aliado.

Milei agradeció a Trump tras triunfo en las legislativas

Tras la victoria en las legislativas por el triunfo de La Libertad Avanza (LLA), el presidente de Argentina agradeció virtualmente el apoyo brindado por Trump.

Como es de conocimiento, desde Washington confirmaron en los últimos días que hubo un rescate financiero de aproximadamente 40.000 millones de dólares hacia Argentina, previo a los comicios del domingo 26 de octubre, medida que fue reconocida por Javier Milei a través de su cuenta oficial en X.

"Nuestras Naciones nunca debieron dejar de ser aliadas. Nuestros pueblos quieren vivir en libertad. Cuente conmigo para dar la batalla por la civilización occidental, que logró sacar de la pobreza a más del 90 % de la población mundial", comentó.

 

