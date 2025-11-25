"Ella se lo busco": Congresistas opinan sobre informe que propone inhabilitar a Delia Espinoza

25/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

Luego que la Comisión Permanente del Congreso de la República aprobará el informe final que recomienda inhabilitar a Delia Espinoza por 10 años, diversos parlamentarios han expresado su postura tras la decisión en la sesión parlamentaria.

Congresistas expresan su postura

El congresista Ernesto Bustamante (Fuerza Popular) precisó que la aprobación del informe contra Delia Espinoza responde a que esta "no entiende su verdadera función en el Ministerio Público (MP).

"Ella se lo busco, ha causado demasiados problemas en el Ministerio Público, ha perdido su majestad en el MP, es un organismo constitucionalmente autónomo que ha venido a menos por la pugna personal de algunas fiscales", precisó.

El congresista Ernesto Bustamante indicó que Delia Espinoza "buscó" que se proponga su inhabilitación por haber "causado demasiados problemas en el Ministerio Público".



pic.twitter.com/0aLAMbJZ10 — Exitosa Noticias (@exitosape) November 25, 2025

La congresista Ruth Luque (Juntos por el Perú) precisó que se trata de una "lógica de escarmiento" hacia fiscales que le resultan incómodos a varios congresistas. En ese sentido, señaló que el partido político Fuerza Popular buscaba desde hace tiempo "la cabeza de la señora Espinoza"

"Es tan arbitrario el tema que sobre el mismo hecho no han sido suspendidos otros fiscales (...) para mí esa es una decisión arbitraria porque ni siquiera tiene carácter jurídico", precisó.

La parlamentaria Ruth Luque cuestionó que la Comisión Permanente del Congreso haya aprobado el informe que recomienda inhabilitar de la función pública a Delia Espinoza. "Es una decisión arbitraria", indicó.



El parlamentario Eduardo Salhuana (Alianza por el Progreso) precisó que las órdenes del Poder Judicial deben de ser acatadas. Por ello, reafirmó que mientras la medida judicial este vigente tendrá que acatarse.

"En un estado de derecho las disposiciones del Poder Judicial tienen que acatarse así no nos guste (...) son decisiones que siempre tienen una repercusión de tipo político", expresó Salhuana.

Congresistas se manifestaron sobre la nueva resolución judicial que ratifica la restitución de Delia Espinoza como fiscal de la Nación. Para Eduardo Salhuana, dicha decisión debe ser acatada por la Junta Nacional de Justicia. "Así no nos guste", pic.twitter.com/VqQx4wbrKV — Exitosa Noticias (@exitosape) November 25, 2025

Por su parte, la congresista Kelly Portalatino (Perú Libre) señaló que "esperemos que todo se orden en aras de darle una tranquilidad al Ministerio Público" y afirmó que las órdenes del primer poder del Estado deben respetarse.

Delia Espinoza calificó como "venganza política"

La fiscal suprema Delia Espinoza rechazó la aprobación del informe final que busca inhabilitarla del cargo público por 10 años. Tal decisión fue calificada por Espinoza como una "venganza política"

"Están consumando una venganza política contra mi persona por haber hecho mi trabajo con objetividad, con arraigo a la ley, a la Constitución. No me perdonan por haber presentado denuncias contra varios de ellos de manera sustentada", aseguró

Congresistas de la República emitieron sus opiniones respecto a la decisión de la Comisión Permanente que aprueba el informe final para la inhabilitación contra Delia Espinoza. Con 16 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones, el futuro político de la fiscal pasará al debate en el Pleno del Congreso.