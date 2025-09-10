Florinda Meza rompe su silencio tras críticas por llamar "defectos" a los hijos de Chespirito

10/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Después de que resurgieran viejas entrevistas, Florinda Meza decidió salir al frente y aclarar la polémica que la involucró con los hijos de Chespirito. La actriz rompió su silencio tras las críticas recibidas por referirse a ellos como sus "defectos".

Florinda Meza aclara sus polémicas palabras

La controversia surgió hace unas semanas durante el estreno de la bioserie basada en la vida de Roberto Gómez Bolaños. Usuarios en redes sociales recordaron una entrevista de 2004 donde Florinda Meza mencionó a la esposa y los hijos del comediante como sus "siete grandes defectos".

En aquel entonces, las palabras se interpretaron como un comentario serio, pero ahora la actriz explicó que todo fue parte de un chiste.

Captada en el Aeropuerto de la Ciudad de México, Florinda aseguró a los reporteros que esas declaraciones fueron tomadas fuera de contexto: "¡Ah no, pues hasta hay una canción que dice 'eres el hombre perfecto, solo tienes un error: ser casado'", dijo entre risas.

Incluso cantó un fragmento del tema "Casi perfecto", de Ana Cirré, para reforzar su postura de que se trataba de humor y no de críticas reales.

Florinda Meza critica la bioserie de Chespirito

Florinda Meza también se refirió a la bioserie en sí. La actriz decidió mantenerse al margen del contenido de Chespirito: Sin querer queriendo, considerando que, lejos de rendir homenaje a la trayectoria del comediante, terminó por afectar la memoria de Roberto Gómez Bolaños.

"No puedo opinar. Yo lo que lamento es que se dañara la memoria, el recuerdo y el legado de Roberto. Eso me duele mucho porque, mira, yo estoy viva. Yo puedo contestar, pero un muerto no puede contestar. No sé, a mí me parece hasta ruin porque, además, él hizo una gran labor, pero hay que tomarlo de quien viene", declaró.

Florinda Meza también manifestó su profunda preocupación por cómo Chespirito: Sin querer queriendo afectó a los seguidores de Roberto Gómez Bolaños.

"El daño que le hicieron, la forma en que presentan a Roberto, como un idiota, porque además (según la serie) no tenía ideas, todas las ideas se las daban, porque además, no es verdad que hubiera creado los personajes así (...) Todo eso está falseado, todo es falso", añadió.

Tras los comentarios que circularon en redes sobre los llamados "defectos" de los hijos de Chespirito, Florinda Meza rompió su silencio para aclarar la situación. La actriz señaló que esas declaraciones fueron hechas en tono de broma.