Charanga Habanera agradece cariño del público peruano en su vuelta al país: "Se mantiene como una de las favoritas

07/02/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Para nadie es un secreto que la salsa es uno de los géneros más escuchados en todo el Perú. A lo largo de los años, diversas orquestas y artistas han gozado de un gran éxito gracias a la aceptación del público nacional y sus grandes temas.

Por ejemplo, la Charanga Habanera es una de estas agrupaciones con gran acogida dentro del aficionado salsero nacional. La banda se encuentra a puertas de celebrar sus 37 años de trayectoria con una gira a nivel nacional.

Charanga Habanera agradece el cariño del público peruano

Los integrantes de la reconocida agrupación La Charanga Habanera atraviesan un gran momento artístico. Su más reciente producción discográfica, 35 años Charangueando, ha logrado posicionarse alrededor del planeta, alcanzando el primer lugar en importantes emisoras radiales de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica.

La emblemática orquesta cubana cuenta con una sólida y fiel legión de seguidores en todo el país, lo que se refleja en el éxito de sus presentaciones. Fechas como la del domingo 8 de febrero en el Huaralino Internacional de Lima Norte; el viernes 13 en el Ayacucho Carnaval Fest, en la Casa Real; el sábado 14 de febrero en el Club Potao de Chaclacayo; y el domingo 15 en el local Kokobombo de Tarapoto, registran localidades prácticamente agotadas.

David Calzado, fundador y líder de la agrupación, señaló que esta contundente respuesta del público peruano es el resultado de muchos años de trabajo constante y de una fuerte conexión con sus seguidores.

Charanga Habanera agradece el cariño del público peruano.

"Las canciones de La Charanga Habanera han acompañado a varias generaciones y, pese al paso del tiempo, la orquesta se mantiene como una de las favoritas en Perú y en muchas partes del mundo", afirmó.

Lanzan nuevo disco

En relación con 35 años Charangueando, Calzado destacó que el álbum reúne grandes éxitos del grupo y cuenta con destacadas colaboraciones de reconocidas figuras de la salsa, como Gilberto Santa Rosa, Mayito Rivera, Alexander Abreu, Víctor Muñoz y Mandy Cantero, entre otros.

"Es un disco muy especial, remasterizado con la participación de grandes artistas. Que se escuche en todo el planeta es emocionante; hoy es número uno en la mayoría de radios alrededor del globo", expresó.

Cabe indicar que la gira nacional de La Charanga Habanera se inicia este sábado 7 de febrero en la Explanada de la Costa Verde y continuará el domingo 8 en el Huaralino de Lima Norte. Posteriormente, la agrupación se presentará el 13 de febrero en Ayacucho; el sábado 14 en Chaclacayo; el domingo 15 en Tarapoto; el 20 en Chiclayo; el 21 en Chimbote; el 22 en Iquitos; el 25 en Chilca; el 27 en Lima; y el 28 en Mollendo.