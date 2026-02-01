El Diablo viste a la Moda 2: Revelan NUEVO tráiler oficial y confirman fecha de estreno

01/02/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El mundo de la moda vuelve a ser protagonista en la gran pantalla. Este sábado 1 de febrero se estrenó el primer tráiler oficial de El Diablo viste a la Moda 2, la secuela de la icónica película que marcó a toda una generación. La noticia desató entusiasmo inmediato entre los fanáticos, quienes esperaban desde hace años la confirmación de esta segunda entrega.

En las imágenes se aprecia el regreso del trío que conquistó al público en 2006: Meryl Streep como la implacable Miranda Priestly, Anne Hathaway como Andrea Sachs y Emily Blunt como Emily Charlton. La química entre ellas vuelve a encender la pantalla, ahora en un contexto marcado por nuevas rivalidades y desafíos en el mundo editorial.

Lo que revela el tráiler

El adelanto muestra a Andrea Sachs regresando al despacho de Miranda, pero ya no como asistente, sino como editora de especiales de Runway. En paralelo, Emily Charlton aparece transformada en una ejecutiva de alto nivel, convertida en la más férrea rival de Priestly. La tensión entre ambas se centra en la lucha por los ingresos publicitarios y la supervivencia de los medios impresos.

El tráiler también confirma la presencia de Stanley Tucci como Nigel, el fiel colaborador de Miranda, aportando el toque de ironía y complicidad que caracterizó a la primera entrega.

Según lo adelantado, la historia se desarrolla en medio de una batalla editorial que obliga a Miranda y Emily a aprender a trabajar juntas para evitar el declive de Runway. Andrea, en su nuevo rol, será clave para mediar entre ambas y aportar soluciones creativas en un entorno donde la moda, el glamour y las tensiones corporativas se entrelazan.

La película promete mantener el tono ácido y sofisticado que convirtió a la primera entrega en un clásico, pero adaptado a los desafíos actuales de la industria editorial y digital.

Fecha de estreno

El tráiler confirmó que El Diablo viste a la Moda 2 llegará a las salas de cine el 1 de mayo de 2026, convirtiéndose en uno de los estrenos más esperados del año. La expectativa es enorme, tanto por el regreso de sus protagonistas como por la vigencia del tema en un mundo donde la moda sigue siendo sinónimo de poder y transformación.

El regreso de El Diablo viste a la Moda promete repetir la fórmula de éxito con un elenco de lujo y una trama que combina glamour, rivalidad y actualidad. El tráiler ya encendió la conversación global y la cita está marcada: mayo de 2026 será el mes en que Runway vuelva a dictar tendencia.