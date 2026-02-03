Locura por BTS: Netflix anuncia transmisión de concierto EN VIVO y estreno de documental ¿Cuándo?

03/02/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Alégrate ARMY. La espera terminó y BTS volverá a deslumbrar con sus presentaciones este 2026. Recientemente, el servicio de streaming, Netflix, anunció que transmitirá en vivo el concierto de la banda, además de estrenar un documental que, sin duda, ningún fan querrá perderse.

Netflix anuncia transmisión de concierto de BTS

A través de la cuenta oficial de X, antes Twitter, Netflix Latinoamérica dio a conocer que el próximo sábado, 21 de marzo, llegará a las pantallas de televisión 'BTS EL COMEBACK EN VIVO', un evento catalogado como histórico debido a que marcará el regreso de la banda surcoreana a los escenarios tras casi cuatro años de pausa por el servicio militar que por ley tenían que cumplir en su país.

"¡Atención, ARMY! Agárrense porque el comeback más esperado llega a Netflix", se lee inicialmente.

"BTS: EL COMEBACK EN VIVO. 21 de marzo 5:00 a.m. MX", continúa el post.

El concierto de BTS será transmitido para todo el público desde la Plaza Gwanghwamun, conocida como la icónica puerta del Palacio Gyeongbokgung en Seúl, celebrando además el lanzamiento del quinto álbum de estudio de la boyband: ARIRANG.

"BTS se presentará en la histórica Plaza Gwanghwamun en Seúl EN VIVO a nivel mundial, exclusivamente en Netflix", agregan.

Por si fuera poco, Netflix también confirmó el lanzamiento del documental 'BTS: EL REGRESO'. La fecha está programada para el 27 de marzo. El material promete dejar boquiabiertos a todos los fans de la banda, puesto que se mostrará detalladamente como fue el proceso de creación de su nuevo álbum.

"BTS: EL REGRESO. 27 de marzo. Un documental que muestra el proceso de creación de su nuevo álbum ARIRANG. Solo en Netflix", culmina el post para alegría de los fans de BTS.

Asimismo, se retratará como RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook retomaron su trabajo creativo en Los Ángeles tras culminar el servicio obligatorio en Corea del Sur. La transmisión en vivo del conciert será exclusivo por Netflix desde las 6:00 a.m. hora peruana.

BTS llegará al Perú

Hace un par de semanas, BTS confirmó el inicio de su gira mundial, la cual incluye por primera vez al Perú con dos fechas: 9 y 10 de octubre. Las entradas aún no están a la venta, por lo que autoridades peruanas se encuentran al tanto pare evitar cualquier tipo de fraudes.

