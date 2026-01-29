Hombres G la legendaria banda del rock en español llega a Lima para un impresionante concierto en el Nacional

29/01/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La icónica banda española Hombres G llega al Perú para ofrecer un esperado concierto el próximo 29 de octubre en el Estadio Nacional de Lima, donde celebrarán junto a miles de fanáticos peruanos más de cuatro décadas de trayectoria musical. La preventa en Teleticket se realizará los días 04 y 05 de febrero desde las 10:00 a.m., con hasta un 15% de descuento con tarjeras Interbank.

Una gira que celebra el presente

Su llegada a Lima forma parte de la gira "Los Mejores Años de Nuestra Vida", un tour que celebra el presente de la banda y reafirma su conexión intacta con el público latinoamericano. Hombres G vuelve a uno de los escenarios más importantes del país tras el rotundo éxito de sus anteriores presentaciones, donde demostraron que su música sigue marcando a generaciones enteras.

El tour acompaña el estreno del largometraje documental homónimo, que recorre la historia, la energía y la vigencia del grupo, mostrando que el mejor momento de Hombres G es ahora. Esta nueva etapa musical es una celebración de la amistad, la vida y la música, valores que han acompañado a la banda desde sus inicios y que hoy siguen resonando con fuerza en el público peruano.

Cuatro décadas de clásicos

Con más de 40 años de carrera, millones de discos vendidos y una formación original que se mantiene intacta, David Summers, Rafa Gutiérrez, Dani Mezquita y Javi Molina continúan llenando estadios y haciendo cantar a miles de fans con himnos como "Devuélveme a mi chica", "Te quiero", "Venezia" y "Marta tiene un marcapasos".

Cabe destacar que Perú ocupa un lugar especial en la historia reciente del grupo. Durante su exitosa gira por Latinoamérica, Hombres G reunió a más de 200 mil personas, y ahora incluirá al Estadio Nacional de Lima completamente lleno, reafirmando el fuerte vínculo emocional que mantiene con el público peruano.

El concierto del 29 de octubre promete ser una noche inolvidable, cargada de nostalgia, energía y celebración, donde Lima volverá a cantar y vibrar junto a una de las bandas más queridas de la música en español. La preventa inicia los días 04 y 05 de Febrero a las 10:00 am, con hasta un 15% de descuento con tarjetas Interbank.