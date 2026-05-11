Elena Rose: "Perú es un país que siempre ha apoyado mi música"

11/05/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Elena Rose está a horas de llegar a Lima para reencontrarse con sus miles de fanáticos peruanos en un esperado concierto que promete ser una noche llena de emociones, romanticismo y grandes éxitos. El espectáculo se realizará este miércoles en el Anfiteatro del Parque de la Exposición y las entradas ya se encuentran disponibles a través de Teleticket. La artista ha manifestado su emoción por visitar nuestro país y compartir con el público peruano, que la ha acompañado desde el inicio de su carrera musical. "Perú es un país que quiero por su constante apoyo a mi música", sostiene la artista.

Con una sólida trayectoria en la industria latina, Elena Rose se ha convertido en una de las voces femeninas más importantes del pop urbano actual. La intérprete y compositora ha trabajado con grandes estrellas internacionales como Daddy Yankee, Rauw Alejandro, Sebastián Yatra y Becky G, participando en la creación de numerosos éxitos que han conquistado las plataformas digitales y los rankings musicales a nivel mundial.

Canciones que conectan con el público

Además de destacar como compositora, Elena Rose ha logrado consolidarse como cantante gracias a temas como "Caracas en el 2000", "Me Lo Merezco", "Bayamón" y "Disculpa Amiga", canciones que han conectado rápidamente con el público por sus letras honestas y emotivas. Su estilo mezcla pop, urbano y sonidos latinos, convirtiéndola en una de las artistas más versátiles y queridas de la nueva generación.

"Estoy muy feliz de finalmente encontrarme con mis fans peruanos. Siempre me han demostrado muchísimo cariño en redes sociales y sé que vamos a vivir una noche inolvidable. Perú es un país que tenía muchísimas ganas de conocer", expresó emocionada la artista sobre su próxima visita a Lima.

El concierto promete un recorrido por sus más grandes éxitos, acompañado de una puesta en escena moderna y una conexión íntima con sus seguidores. La expectativa por la llegada de Elena Rose continúa creciendo entre sus fanáticos, quienes esperan corear cada una de sus canciones en una velada que promete quedar grabada en la memoria del público peruano. La cita es este miércoles en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. Aún quedan entradas a la venta en Teleticket.