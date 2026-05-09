¡Regresa! Reconocida serie española anuncia continuación con inesperada publicación en redes sociales

09/05/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La historia de una reconocida serie española distribuida por la plataforma de streaming Netflix anunció a través de sus redes sociales que el exitoso universo de la popular historia continuará expandiéndose con nuevas producciones.

Publicación en de Netflix redes sociales

Según lo anunciado por el servicio de streaming, La Casa de Papel todavía no llega a su fin y un video difundido mediante la cuenta oficial de la empresa lo confirmaría.

El mensaje publicado por la plataforma fue breve, pero suficiente para generar expectativa entre los fanáticos: "The revolution isn't over yet. The world of LA CASA DE PAPEL continues...".

The revolution isn't over yet. The world of LA CASA DE PAPEL continues... pic.twitter.com/2nxNRrYlkw — Netflix (@netflix) May 9, 2026

Con esta publicación, la compañía dejó claro que el fenómeno global creado por el productor Álex Pina seguirá vivo, incluso después del final de su quinta temporada estrenada en 2021.

Aunque hasta el momento no se han revelado detalles oficiales sobre el formato del nuevo proyecto, los seguidores ya especulan sobre la posibilidad de una nueva temporada, un spin-off adicional o incluso una producción especial vinculada al universo de la banda más famosa de Netflix.

Inicio de la serie española

Desde su estreno en 2017, La Casa de Papel se convirtió en una de las producciones internacionales más exitosas de la plataforma de streaming. La serie logró trascender fronteras gracias a su mezcla de acción y drama, además de convertir elementos como la máscara de Salvador Dalí y la canción "Bella Ciao" en símbolos reconocidos a nivel mundial.

El impacto cultural de la serie fue enorme. En distintos países, miles de personas adoptaron la estética de los personajes como emblema de protesta y resistencia, mientras que la producción española consiguió consolidarse como uno de los mayores éxitos de la plataforma.

Como parte de la historia, la franquicia tuvo expansión importante con proyectos derivados. Uno de ellos fue Berlín, serie centrada en uno de los personajes más carismáticos de la historia original. La producción mostró un nuevo golpe millonario liderado por el protagonista y rápidamente logró posicionarse entre las series más vistas de Netflix tras su estreno.

Además, la plataforma ya confirmó que la segunda temporada de Berlín llegará el próximo 15 de mayo, aumentando todavía más la expectativa sobre el futuro de la franquicia.

Por ahora, Netflix mantiene en secreto los próximos pasos del universo de la reconocida serie española. Sin embargo, el reciente anuncio demuestra que la revolución aún continúa y que la exitosa historia española todavía tiene mucho por contar.