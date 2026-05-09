¡Inédito! Presentación de cajón peruano deslumbra en partido de la NBA en Washington

09/05/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Como parte de un show de medio tiempo, la embajada de Perú en Estados Unidos llevo a cabo la "Noche de la herencia peruana" por medio de una presentación de cajón peruano en un partido de la NBA en la ciudad de Washington.

Presentación en partido de básquet

En el último partido de los equipos Washington Wizards y los Chicago Bulls, dio lugar a una presentación llena de cultura y valor musical que colocó al cajón peruano en los ojos del mundo.

A través del medio tiempo del partido, se pudo ver el desarrollo del espectáculo denominado "Cajoneada y las tres regiones del Perú" que estuvo a cargo de Papalca Entertainment.

Dicho evento tuvo lugar en el establecimiento denominado Capital One Arena de Washington D.C, uno de los establecimientos más importantes de Estados Unidos. Asimismo, esta iniciativa fue impulsada por la Embajada de Perú en el extranjero bajo el nombre de la 'Peruvian Heritage Night', también llamada "Noche de la herencia peruana".

🇵🇪 🏀 El cajón peruano llegó a la NBA. En pleno partido entre los Washington Wizards y los Chicago Bulls, una cajoneada en vivo paralizó al público en Washington y se convirtió en el momento más comentado de la noche.



El instrumento más icónico del Perú demostró que su ritmo no... pic.twitter.com/GsMcdTPomz — TVPerú Noticias (@noticias_tvperu) May 9, 2026

¿Cuántas personas integraron el show de medio tiempo?

Como parte de la puesta en escena, se presentaron más de 50 artistas que ofrecieron un show que integró el icónico instrumento afroperuano, teniendo como acompañamientos distintas piezas musicales, vestimentas y bailes representativos de las tres regiones naturales tradicionales del Perú, costa, sierra y selva.

De esta manera, el Perú fue el único país invitado en participar de esta presentación que simbolizó una propuesta cultural masiva. Con ello, este espacio recibió una consolidación en una plataforma estratégica de proyección internacional, lo que ayuda a promocionar la imagen de la nación.

¿Cuántas personas formaron parte de la audiencia?

El evento contó con una audiencia presencial superior a los 15 mil asistentes, sin contar la alta expansión que se está manifestando de la presentación en redes sociales, plataformas televisivas, medios de prensa escrita, radial y digital.



Mediante esa forma, la Embajada del Perú en los Estados Unidos reafirmó su compromiso con la promoción de la imagen del territorio peruano hacía el mundo, como parte del fortalecimiento y posicionamiento como destino turístico.

Teniendo en cuenta puntos clave que fomenten la visita al territorio nacional como la gastronomía, la música y las tradiciones que buscan llamar la atención de poblaciones extranjeras.

Finalmente, este tipo de presencia global genera conexión con audiencias importantes que asisten a los partidos de la NBA de los equipos presentados en Washington que presenciaron el show en honor al cajón peruano.