Incendio de grandes proporciones en almacén dejó más de 40 heridos: Esto se sabe

11/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un incendio de grandes proporciones en un almacén provocó la explosión de un camión cisterna de gas licuado de petróleo en el lugar, lo que intensificó el fuego, dejando un saldo preliminar de más de 40 heridos, según las autoridades. Se investiga la causa exacta de la emergencia.

Incendio en almacén de Aduanas dejó varios heridos

De acuerdo a los primeros reportes de funcionarios gubernamentales y sanitarios, una emergencia se vivió en el último domingo 10 de mayo cuando un gran incendio se registró en un almacén de aduanas, precisamente a las 11:00 a.m. La intensidad del fuego arrasó con todo el edificio, calcinando por completo varios vehículos y mercancías que allí se almacenaban.

Las llamas se intensificaron cuando llegó hasta las bombonas de gas licuado de petróleo (GLP), reservas de combustible y productos químicos peligrosos que se encontraban en el interior del almacén ubicado en Pakistán, en la zona de Luk Pass del distrito de Mastung, a unos 28 kilómetros de Quetta, la capital provincial.

El subcomisionado de Mastung, Bahram Saleen, precisó a 'Arab News' que el siniestro se habría originado en uno de los almacenes aduaneros más grandes de Baluchistán. Desafortunadamente, la emergencia dejó al menos 43 heridos.

"43 personas resultaron heridas en el incendio; algunas se encuentran en estado crítico, con quemaduras que afectan a más del 60% de su cuerpo" declaró Saleem, precisando que los afectados fueron trasladados al Hospital Civil de Quetta y al Hospital Nawab Ghosh Buksh Raisani de Mastung.

Incendio provocó explosión de cisterna de gas

A través de sus redes sociales, la Autoridad Provincial de Gestión de Desastres (PDMA) de Baluchistán reportó que tras tener conocimiento del incendio en el almacén de Aduanas de Pakistán, se desplegó 30 rescatistas, 13 ambulancias, cuatro camiones de bomberos y siete camiones cisterna para controlar las llamas.

"Durante la evaluación sobre el terreno y la supervisión operativa, un enorme camión cisterna de GLP explotó en el lugar del incidente", declaró la PDMA, en su página oficial de Facebook.

Según precisaron, hasta el lugar de la emergencia también se acercaron el director de Planificación y Rescate, el Sr. Naveed Ahmed Sheikh, junto con el subdirector de Rescate, el Sr. Asghar Ali Jamali, para supervisar y guiar las operaciones de respuesta en curso.

Investigan causas del incendio en Pakistán

Las labores de extinción del incendio continúan con extrema precaución debido al riesgo de nuevas explosiones. Las autoridades de Pakistán vienen realizando las diligencias e investigaciones para determinar las causas exactas que dieron origen a las llamas dentro de un almacén de Aduanas.

Es así como una nueva emergencia internacional se registró el último domingo 10 de mayo, un incendio de grandes proporciones dejó al menos 43 heridos en un almacén, en la zona de Mastung, en la provincia paquistaní de Baluchistán.