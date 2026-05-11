Delia Espinoza rechaza la nueva inhabilitación del Congreso en su contra: "Están actuando por venganza"

11/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

En exclusiva con Exitosa, la decana del Colegio de Abogados de Lima, Delia Espinoza, rechazó la nueva inhabilitación aprobada por el Congreso de la República en su contra y cuestionó las motivaciones detrás de la medida.

Denuncia "venganza" por parte del Congreso

La exfiscal de la Nación indicó que los legisladores que respaldaron la iniciativa para volverla a inhabilitar por 10 años de la función pública se encuentran "dolidos" porque se encargó de investigar presuntos delitos en sus historiales. En ese contexto, calificó el comportamiento del Congreso como "dictatorial" y "vengativo".

"A este paso sacarán una ley que tampoco ejerza el derecho, que no viva en Lima, vete del país. Eso es propio de quienes tienen vocación dictatorial, pirata, despótica. Todos nos damos cuenta, pero yo no soy rencorosa. Están actuando por venganza y represalia", sostuvo.

En esa línea, Delia Espinoza también criticó el desempeño del actual titular del Ministerio Público, Tomás Aladino Gálvez, a quien acusó de no perseguir los presuntos ilícitos de los actuales parlamentarios, pero sí encargarse de impulsar las investigaciones en su contra.

"¿Sabías que la semana pasada me llegó la denuncia constitucional por supuestamente haber mal usado los vehículos cuando era fiscal de la Nación? Ya me denunció rapidito ante el Congreso, pero los demás casos los tiene ahí guardados, empolvándose", criticó.

Cuestiona ley que vulnera autonomía de colegios profesionales

La decana del CAL también expresó su rechazo contra una cláusula incorporada en la ley que crea el Colegio Profesional de Artistas, en donde se indica que los inhabilitados para el ejercicio de la función pública no pueden ocupar cargos directivos en colegios profesionales.

Sobre el tema, Espinoza reiteró que los colegios profesionales son entidades autónomas, por lo que en este caso se estaría presentando una injerencia. En ese contexto, indicó que el Legislativo ha "creado una causal para que en cualquier momento me puedan sacar" y denunció que existe una clara "persecución política".

"Estoy soportando y resistiendo una persecución política. Todo esto, señores, se va a caer tarde o temprano. El poder, los abusos y las arbitrariedad no son eternas. No me molesto con ellos, me dan lástima", dijo en Informamos y Opinamos.

En resumen, la decana del Colegio de Abogados de Lima (CAL) y exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, afirma que el Congreso demuestra actuar en venganza con haber aprobado una nueva habilitación en su contra para el ejercicio de la función pública.